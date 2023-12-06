Чуть не сгорела заживо. В Бангкоке модель воспламенилась при попытке вылечить боль в желудке (фото)

Необычный и пугающий случай удалось запечатлеть благодаря камерам установленным в кабинете терапии. Внезапно возникшее и стремительно распространившееся пламя буквально объяло девушку.

Визит женщины в одну из клиник Бангкока для прохождения сеанса нетрадиционного тайского лечения обернулся кошмаром. Модель, известная под псевдонимом Гейм, обратилась за лечением Фао Я — практикой сжигания трав на животе для облегчения пищеварения и снятия менструальных болей. Но то, что должно было стать обыденной процедурой, изменило жизнь девушки на "до" и "после", пишет The New York Post.

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Сеанс принял ужасающий оборот, когда травяная смесь на животе Гейм, освещенная чайной свечой, внезапно охватила ее пламенем. Видеозапись с камер, установленных в клинике, запечатлела этот ужасающий момент, показав, как модель испытывает мучительную боль, когда огонь быстро распространяется, сжигая ее одежду и стол в спа-салоне.

Женщина буквально скатилась на пол, где ее пытались потушить несколько человек Фото: ViralPress

Если в данном случае для поджигания травяной смеси использовалась чайная свеча, то, скорее всего, она содержала легковоспламеняющиеся компоненты. Многие травы и эфирные масла содержат летучие соединения, которые легко воспламеняются. Когда эти соединения попадают в пламя, даже такое маленькое, как от чайной свечи, они могут быстро воспламениться. Это похоже на то, как маленькая искра может быстро поджечь сухую траву. В замкнутом пространстве, например на коже, покрытой полотенцем, эта реакция может быть еще более интенсивной, что приводит к быстрому и неконтролируемому распространению пламени. Это очередное напоминание о том, что даже природные вещества в сочетании с огнем могут вызвать опасные и непредсказуемые реакции.

Последствия пламени, охватившего девушку Фото: ViralPress

Несмотря на отчаянные попытки медработников и ее парня погасить пламя, Гейм получила серьезные ожоги третьей степени и волдыри по всей спине и под грудью. После этого трагического события ей пришлось долго и мучительно восстанавливаться, потратив несколько месяцев на лечение в больнице и значительные медицинские расходы, а клиника, как сообщается, отказалась брать на себя ответственность.

Тяжелая судьба Гейм подчеркивает критический момент в практике нетрадиционной медицины. Лечение Фао Я, известное использованием тепловой терапии и травяных лекарств, обычно считается безопасным. Однако этот инцидент поднимает вопросы о рисках, связанных с подобным лечением, и о необходимости соблюдения строгих протоколов безопасности.

Министерство здравоохранения Таиланда, предупрежденное жалобой Гейм, пообещало провести расследование. Этот случай подчеркивает важность соблюдения баланса между нетрадиционными практиками и современными стандартами безопасности, а также необходимость того, чтобы клиники несли ответственность за свои услуги.

Пока Гейм продолжает свое выздоровление и судебную тяжбу, ее история служит предостережением о потенциальных опасностях альтернативных методов лечения и важности обеспечения их безопасного применения.

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