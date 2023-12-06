Кровососущий сюрприз. Древняя окаменелость ставит под сомнение все, что мы знаем о комарах (фото)

Известно, что среди комаров укусы наносят только самки, однако найденные окаменелости показывают, что так было далеко не всегда.

Едва ли в мире существуют более надоедливые насекомые, чем комары — они не только издают весьма раздражающие звуки и наносят болезненные укусы, но и чрезвычайно опасны для людей. Ежегодно сотни тысяч людей во всем мире умирают от малярии и других болезней, передающихся через укусы этих насекомых, появившихся еще в эпоху динозавров, пишет Reuters.

Известно, что среди этих насекомых укусы наносят только самки, которые обладают специальной анатомией хоботка, отсутствующей у самцов. Однако недавно найденные в Ливане древние окаменелости возрастом 130 миллионов лет назад свидетельствуют о том, что так было далеко не всегда.

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Исследователи заявили, что обнаружили древнейшие из известных окаменелостей комаров — двух самцов, погребенных в кусках янтаря. Наиболее удивительным оказалось то, что эти самцы обладали удлиненными колюще-сосущими ротовыми аппаратами, которые сегодня наблюдаются лишь у самок.

По словам соавтора исследования, палеонтолога из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук и Ливанского университета Дэни Азара, они с коллегами изучили окаменелости и пришли к выводу, что эти древние самцы совершенно точно были гематофагами, то есть "пожирателями крови".

Ученые отмечают, что данное открытие является чрезвычайно важным в истории эволюции комаров. Самцы, найденные палеонтологами, являлись представителями одного и того же вымершего вида, по размеру и внешнему виду весьма напоминавшему современных комаров. Однако ученые заметили, что ротовой аппарат, который они использовали для получения крови, был короче, чем у современных самок.

Недатированное раздаточное изображение вида сверху тела окаменевшего самца комара, запертого в янтаре Фото: Reuters

По словам Азара, в современном мире лишь оплодотворенные самки омаров будут пить кровь, так как белки жизненно необходимы им для развития яиц. В то же время неоплодотворенные самки и самцы питаются нектаром растений, а некоторые самцы не питаются вовсе.

По словам соавтора исследования, палеонтолога Андре Нель из Национального музея естественной истории Парижа, обнаружение такого поведения комаров в меловом периоде является совершенно удивительным и многое меняет в том, что нам известно об эволюции комаров.

К счастью для исследователей, тонкая анатомия двух древних комаров прекрасно сохранилась в окаменелостях. В результате ученые обнаружили, что оба самца демонстрировали острую анатомию челюстей треугольной формы и удлиненную структуру с зубоподобными выступами.

К слову, команда также предположила, что омары в действительности произошли от насекомых, не питавшихся кровью. Предполагается, что этот аппарат, используемый для высасывания крови, вероятно, изначально использовался для прокалывания растений для получения доступа к питательным жидкостям.

По словам Азара, вполне вероятно, что эволюция растений сыграла не последнюю роль в различии в питании самцов и самок комаров, которую мы наблюдаем сегодня. Авторы исследования также отмечают, что полученные ими данные являются подтверждением того, что первоначально все первые комары были гематофагами, независимо от пола. Однако позже эта способность была утрачена самцами.

Ранее Фокус писал о том, что некоторых людей комары действительно кусают чаще: ученые выяснили, почему так происходит.