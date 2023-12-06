Съесть в тот же день: ученые назвали пять продуктов, которые нельзя долго хранить

Мы часто прибегаем к сохранению остатков еды в холодильнике, считая, что холод способен сохранить нашу пищу в свежести дольше обычного. Но реальность разительно отличается от наших ожиданий.

Мало кто задумывается, как долго можно хранить определенные продукты в холодильнике, прежде чем они станут небезопасными для употребления. Чаще всего мы руководствуемся датами, напечатанными на упаковках. Но эксперты проливают свет на этот повседневный вопрос, подчеркивая важность безопасности продуктов питания, вне зависимости от срока годности, пишет Daily Mail.

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Остатки пищи и правило холодильника: Большинство приготовленных продуктов безопасны в холодильнике в течение 3-4 дней, но их необходимо охладить в течение 2 часов после приготовления и хранить в герметичных контейнерах. Однако некоторые продукты более склонны к размножению бактерий, и их следует употребить раньше, говорят эксперты. Каждый год от болезней пищевого происхождения страдают миллионы людей, что приводит к госпитализации и даже летальным исходам. Частыми виновниками являются бактерии и вирусы, такие как сальмонелла, кишечная палочка и норовирус. Так, в категорию источников опасности ученые отнесли следующие продукты:

Вареные яйца — неожиданный риск. Знаете ли вы, что очищенные вареные яйца могут быть заражены гораздо легче, чем неочищенные? Скорлупа яиц служит барьером для бактерий. После ее удаления яйца становятся уязвимыми для таких бактерий, как Listeria, которые могут вызвать тяжелые заболевания.

Знаете ли вы, что очищенные вареные яйца могут быть заражены гораздо легче, чем неочищенные? Скорлупа яиц служит барьером для бактерий. После ее удаления яйца становятся уязвимыми для таких бактерий, как Listeria, которые могут вызвать тяжелые заболевания. Мясной фарш — средоточие бактерий. Мясной фарш следует использовать в течение одного-двух дней после охлаждения из-за высокого содержания влаги и восприимчивости к росту бактерий. Чтобы уничтожить вредные бактерии, его необходимо тщательно прожарить.

Мясной фарш следует использовать в течение одного-двух дней после охлаждения из-за высокого содержания влаги и восприимчивости к росту бактерий. Чтобы уничтожить вредные бактерии, его необходимо тщательно прожарить. Канталупа — употребляйте как можно быстрее. Канталупы следует есть сразу после разрезания. На их поверхность могут попасть бактерии из почвы и воды, а после разрезания внутренняя часть плода становится идеальной средой для роста бактерий.

Канталупы следует есть сразу после разрезания. На их поверхность могут попасть бактерии из почвы и воды, а после разрезания внутренняя часть плода становится идеальной средой для роста бактерий. Курица — внимательно следите за сроком годности. Сырая курица должна храниться в холодильнике не более 1-2 дней. Курица особенно подвержена заражению сальмонеллой, а когда она испорчена, то меняет цвет и текстуру. Помните, что мытье курицы не удаляет бактерии и может распространить их по всей кухне.

Сырая курица должна храниться в холодильнике не более 1-2 дней. Курица особенно подвержена заражению сальмонеллой, а когда она испорчена, то меняет цвет и текстуру. Помните, что мытье курицы не удаляет бактерии и может распространить их по всей кухне. Готовый рис — его срок годности короче, чем мы думаем. Готовый рис может испортиться в течение одного дня в холодильнике. Он подвержен воздействию Bacillus cereus, бактерии, которая выживает после приготовления и может быстро размножаться в рисе, оставленном при комнатной температуре.

Мировой рекорд по количеству желтков в одном курином яйце - девять, что является редким явлением, удивляющим даже опытных птицеводов Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Эксперт-диетолог Тоби Амидор также предоставила следующий перечень советов, чтобы снизить риск неприятных последствий для здоровья:

Будьте бдительны, храните и употребляйте продукты в безопасные сроки

Тщательно готовьте мясо, чтобы уничтожить бактерии

Не мойте курицу, чтобы избежать перекрестного заражения

Потребляйте скоропортящиеся продукты, такие как канталупа и рис, незамедлительно

Информированность о безопасности пищевых продуктов может значительно снизить риск возникновения заболеваний пищевого происхождения.

Продолжение исследований и просвещение населения по вопросам безопасного обращения с продуктами питания очень важны.

Помните, что эти рекомендации направлены на то, чтобы продукты, которые вы едите, были безопасными и здоровыми, снижая риск заболевания. Внимательно относясь к тому, как мы храним и обрабатываем продукты питания, мы все можем внести свой вклад в здоровый образ жизни.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.