Полусонные медведи бродят по Сибири и не могут впасть в спячку: что происходит (фото)

Животные накопили достаточно жира и готовы уже заснуть, но им мешают это сделать аномальные условия окружающей среды.

Согласно сообщениям российских ученых, в Амурской области РФ бродят полусонные медведи, которые готовы уже впасть в спячку, но аномально высокие температуры не позволяют им этого сделать, пишет Live Science.

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Медведи в Сибири уже накопили достаточно жира для того, чтобы залезть в свои берлоги и переждать зиму в "спящем режиме", но слишком теплая погода мешает им это сделать. Хотя эти животные уже месяц назад должны были отправиться в спячку. В основном медведи это делают в конце октября. Интересно, что продолжают бродить по территории Амурской области только самцы, а самки с медвежатами отправлялись в свои берлоги "строго по графику".

Медведи обычно проводят зиму во сне в своих берлогах, а весной выходят наружу, когда у них появляется возможность найти пищу. В отличие от других животных, спадающих в спячку, медведи сами решают, когда переходить в "спящий режим" на основе разных естественных сигналов, так как наличие пищи и температура воздуха. Осенью этого года в Амурской области, которая граничит с Китаем, наблюдались аномально высокие температуры и это может быть причиной того, что медведи все еще бродят возле своих берлог.

Осенью этого года в Амурской области, которая граничит с Китаем, наблюдались аномально высокие температуры и это может быть причиной того, что медведи все еще бродят возле своих берлог Фото: Live Science

По словам Ойвинда Тойена из Университета штата Аляска, США, кроме аномально высокой температуры медведям может мешать влага в их берлогах. Высока температура во влажных снежных условиях может привести к тому, что талая вода попадет в берлоги, и медведям будет неудобно там оставаться.

Проблемы с временем спячки, по-видимому, больше влияют на самцов, чем на самок и детенышей. По словам ученого, медвежата более восприимчивы к низким температурам, чем взрослые, поскольку их тела хранят меньше энергии и быстрее теряют тепло. У них также более высокий базовый метаболизм, чем у взрослых, как в летние месяцы, так и в месяцы спячки, поэтому более мелким медведям, приходится быть особенно осторожными, чтобы не тратить лишнюю энергию перед спячкой.

Взрослые медведи могут поддерживать дневную активность в первые зимние месяцы, повышая свой метаболизм, когда они находятся в движении, а затем снова замедляя его, когда они отдыхают, говорит Тойен. Поэтому, полусонные медведи, возможно, уже спровоцировали физиологический переход в состояние спячки и, таким образом имеют подавленный метаболизм.

Медведи на Аляске также могут бродить полусонными из-за высоких температур Фото: Live Science

По словам Тойена, медведи на Аляске также могут бродить полусонными из-за высоких температур. Например, ученые уже видели таких медведей, гуляющих посреди зимы в прибрежных районах. Но у медведей здесь есть возможность добывать пищу в это время года.

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