Впервые видели беременной: на побережье Филиппин нашли тело очень скрытной акулы (фото)
Представители этого вида обитают в самых глубоких уголках океана, а потому ученым крайне редко удается встретиться с ними, тем более с потомством.
Океана покрывает более 70% поверхности нашей планеты, однако мы все еще чрезвычайно мало знаем о жизни, что скрывается в самых глубоких уголках океана. В самых глубоких водах, как правило, обитают самые редкие виды. Ученые уже несколько лет пытаются создать карту морского дна, попутно открывая все новые районы, пишет IFLScience.
Но порой, единственным ключом к пониманию жизни в темных глубинах океана является то, что было выброшено на берег. Так произошло и в этот раз, когда в Липакулао на Филиппинах было обнаружено тело очень редкой большеротой акулы (Megachasma pelagios).
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Исследователи отмечают, что рядом с телом пелагической большеротой акулы обнаружили тело одной мертвой молодой акулы, внутри самки нашли шесть детенышей. Увы, это стало первым наблюдением беременной особи этого вида.
Отметим, что пелагические большеротые акулы были обнаружены около полусотни лет назад, в 196 году. Они являются фильтраторами, такими же как китовые акулы (Rhincodon typus) и гигантские акулы (Cetorhinus maximus), и могут весить до 1 215 кг. В общей сложности за последние около 50 лет было поймано или замечено всего около 120 особей, а потому ученым чрезвычайно мало известно о жизни этих удивительных животных.
Длина найденной на побережье Филиппин самки составила впечатляющие 5,6 метра, а длина 7 детенышей составляла от 165 до 183 сантиметров. По словам исследователей, все еще неясно, что именно стало причиной гибели самки и ее детенышей, однако по словам ученых, акулы могут выбрасывать своих детенышей из-за стресса, например, если их ловят или они попадают на мель. В то же время исследователи не заметили каких-либо травм на теле матери, которые свидетельствовали бы о столкновении с лодкой или рыболовными снастями.
Однако, сколько бы не была печальной гибель редкой акулы и ее детенышей, ученые надеются, что вскрытие тел поможет узнать больше о том, как живут и размножаются представители этого вида.
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