Впервые видели беременной: на побережье Филиппин нашли тело очень скрытной акулы (фото)

Представители этого вида обитают в самых глубоких уголках океана, а потому ученым крайне редко удается встретиться с ними, тем более с потомством.

Related video

Океана покрывает более 70% поверхности нашей планеты, однако мы все еще чрезвычайно мало знаем о жизни, что скрывается в самых глубоких уголках океана. В самых глубоких водах, как правило, обитают самые редкие виды. Ученые уже несколько лет пытаются создать карту морского дна, попутно открывая все новые районы, пишет IFLScience.

Но порой, единственным ключом к пониманию жизни в темных глубинах океана является то, что было выброшено на берег. Так произошло и в этот раз, когда в Липакулао на Филиппинах было обнаружено тело очень редкой большеротой акулы (Megachasma pelagios).

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи отмечают, что рядом с телом пелагической большеротой акулы обнаружили тело одной мертвой молодой акулы, внутри самки нашли шесть детенышей. Увы, это стало первым наблюдением беременной особи этого вида.

Самка акулы была беременна Фото: iNaturalist

Отметим, что пелагические большеротые акулы были обнаружены около полусотни лет назад, в 196 году. Они являются фильтраторами, такими же как китовые акулы (Rhincodon typus) и гигантские акулы (Cetorhinus maximus), и могут весить до 1 215 кг. В общей сложности за последние около 50 лет было поймано или замечено всего около 120 особей, а потому ученым чрезвычайно мало известно о жизни этих удивительных животных.

Длина найденной на побережье Филиппин самки составила впечатляющие 5,6 метра, а длина 7 детенышей составляла от 165 до 183 сантиметров. По словам исследователей, все еще неясно, что именно стало причиной гибели самки и ее детенышей, однако по словам ученых, акулы могут выбрасывать своих детенышей из-за стресса, например, если их ловят или они попадают на мель. В то же время исследователи не заметили каких-либо травм на теле матери, которые свидетельствовали бы о столкновении с лодкой или рыболовными снастями.

Однако, сколько бы не была печальной гибель редкой акулы и ее детенышей, ученые надеются, что вскрытие тел поможет узнать больше о том, как живут и размножаются представители этого вида.

Ранее Фокус писал о том, что нечто в океане безжалостно распотрошило большую белую акулу: ученые разыскали убийцу.