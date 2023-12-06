Самая страшная рождественская ель на Земле: как не принести домой сотни "монстров" (видео)

Исследователи советуют старательно осмотреть праздничное дерево, прежде чем принести его домой — то, что может показаться сосновой шишкой, вовсе ей не является.

Рождественские и новогодние праздники приближаются, а вместе с ними приближается и день выбора и покупки новогодней ели, которая будет радовать нас все праздники. Однако ученые подложили ложку дегтя в этот, казалось бы, радостный процесс выбора праздничного дерева и его украшения, пишет IFLScience.

По словам исследователей, прежде чем занести новогоднюю ель в дом, нам следует внимательно ее осмотреть. Особое внимание ученые советуют уделить еловым шишкам или тому, что может скрываться за ними.

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Порой на праздничных деревьях можно заметить наросты, которые невооруженным взглядом можно принять за обычную сосновую шишку. Увы, в этой шишке может скрываться нечто иное — по словам ученых, подобные наросты вполне могут оказаться мешочками с яйцами богомола.

Подобная история уже произошла в 2018 году, когда Андреа Кауард принесла домой рождественское дерево. Семья ничего не подозревала до того момента, пока в какой-то момент на нем не вылупились "сотни друзей". С тех пор семья отдает предпочтение лишь искусственной елке.

По словам ученых, в зависимости от вида богомола в одном таком мешочке может содержаться от нескольких до сотен яиц. Когда богомолы вылупляются из этого мешочка, это довольно удивительное зрелище, но его едва ли можно назвать "праздничным".

Исследователи отмечают, если на дереве все же будет обнаружен подобный нарост, следует незамедлительно отрезать ветку и поместить ее в сад или парк. Отметим, что в данный момент речь не идет об угрозе для жизни человека, так как по сути своей богомолы безвредны для всех, кроме своей добычи, которой люди, к счастью, не являются.

Ученые отмечают, что проблема заключается в том, что вылупление богомолов в помещении представляет опасность для насекомых. По словам исследователя из Университета Иллинойса Криса Энрота, оказавшись в теплом доме, детеныши богомола, вероятнее всего, вылупятся, а затем попросту погибнут от голода.

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