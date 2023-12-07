Супергерои подводного мира. Электрические угри могут менять генетику животных: как им это удается

Исследователи обнаружили, что эти животные обладают шокирующей суперсилой, которую используют в подводном мире против других обитателей.

Электрические угри — удивительные существа, способные производить невероятное количество электричества, несмотря на свои размеры. Этого количества электричества хватило бы для запуска посудомоечной машины или для того, чтобы осветить вашу рождественскую ель. Однако теперь ученые обнаружили, что эти электрические импульсы в действительности способны на нечто большее, пишет Forbes.

Новое открытие предполагает, что электрические угри обладают невероятной суперсилой — могут менять генетику близлежащих водных существ. Это шокирующее открытие было сделано командой из Университета Нагои. В ходе исследования ученые обнаружили, что электрические заряды угрей могут генетически модифицировать личинки мелких рыб.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Отметим, что электричество широко используется для изменения генетики микробов, однако это происходит в лабораториях по всему миру, а вовсе не в океане. Ученые называют этот метод электропорация — биофизический процесс, используемый для создания временных пор в клеточных мембранах, достаточно больших, чтобы позволить ДНК или другим белкам проникнуть в клетки-мишени. Далее клетки продолжают заживлять эти поры и живут своей привычной жизнью.

Авторы исследования, профессора биосельскохозяйственных наук Эйити Хондо и его коллега с того же факультета Ацуо Иида предположили, что когда электричество пульсирует в водоеме, оно может также воздействовать на организмы, находящиеся поблизости. Простыми словами, заряд заставляет организмы поглощать фрагменты ДНК, плавающие в воде, эти фрагменты также известны как ДНК окружающей среды.

Ученые провели эксперимент с электрическими угрями Фото: Nagoya University

По мнению авторов исследования электропорация является чем-то большим, чем просто лабораторным процессом, например, это также может быть естественным процессом. Чтобы проверить эту теорию, ученые обратились к электрическим угрям (Electrophorus sp.), обитающим в водах Амазонки на севере Южной Америки.

Ученые поместили личинок рыбок данио в раствор ДНК с генетическим маркером, кодирующим зеленый флуоресцентный белок, а далее подвергли личинок рыбок данио воздействию заряда электрического угря. Далее команда поместила в аквариум электрического угря и заставили его испустить заряд, кусая кормушку. Если бы теория ученых была верна, клетки личинок рыбок данио должны были бы окраситься в зеленый.

Результаты исследования показали, что клетки 5% личинок рыбок данио светились зеленым — фактически это является доказательством того, что перенос генов произошел, несмотря на изменчивость импульсов электрических угрей. Таким образом ученые пришли к выводу, что электрические угри и другие виды, генерирующие электричество, могут повлиять на генетическую модификацию в природе.

Ранее Фокус писал о том, что ученым потребовалось 100 лет, чтобы найти место размножения угрей.