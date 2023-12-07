Загадка раскрыта. Астронавты МКС нашли потерянный помидор, который искали 8 месяцев (фото)

Еще в марте астронавт NASA потерял свою часть собранного урожая и его обвиняли в том, что он съел помидор.

Астронавты сообщили о том, что наконец-то обнаружили помидор, который был выращен на Международной космической станции и утерян представителем NASA Фрэнком Рубио. Его давно обвиняли, в шутку конечно, что он полакомился этим овощем, но теперь после обнаружения остатков помидора, его оправдали, пишет Space.

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После сбора очередного урожая крошечных помидоров, выращенных на МКС в конце марта этого года, каждый астронавт получил сою часть урожая. В том числе и астронавт NASA Фрэнк Рубио, который ухаживал за помидорами, выращивать их было очень тяжело в условиях микрогравитации. Но запакованный в специальный пакет помидор Рубио улетел и потерялся, хотя другие члены экипажа станции в шутку обвиняли астронавта в том, что он в тайне съел овощ.

На МКС в условиях микрогравитации многие вещи могут легко потеряться и если они не так важны для миссии, то их поискам не уделяют много времени. Тем более, что станция имеет большой размер, а у астронавтов хватает других заданий, которые они должны выполнять в космосе.

Астронавты сообщили о том, что наконец-то обнаружили помидор, который был выращен на Международной космической станции и утерян представителем NASA Фрэнком Рубио (на фото) Фото: NASA

Впервые Рубио спросили о пропавшем помидоре в сентябре, когда он общался с Землей по поводу установленного неожиданного для астронавта рекорда. Из-за проблем с российским космическим кораблем "Союз", который должен был вернуть его и еще двоих астронавтов из РФ на Земле в начале года, Рубио пробыл на космической станции 371 день. Хотя его миссия должна была длится всего полгода.

Тогда Рубио в шутку заявил, что он несколько часов искал помидор и что он уверен в том, что овощ будет найден и все поймут, что он его не ел. Рубио, как и другие астронавты не уделял много времени поискам ведь успел за время пребывания в космосе провести много важных экспериментов.

В октябре, когда Рубио уже вернулся на Землю, журналисты снова вспомнили о потерянном помидоре, но астронавт сообщил, что его еще не нашли на МКС.

"На МКС влажность составляет примерно 17%. Вероятно, помидор уже высох до такой степени, что может быть уже и не будет ясно, что это такое. Но я надеюсь его найдут", — сказал тогда Рубио.

Останки этого помидора, спустя 8 месяцев, все-таки обнаружили астронавты на космической станции абсолютно случайно.

"Нашего друга Фрэнка Рубио, который уже отправился домой, уже давно обвиняют в том, что он съел помидор. Но мы можем оправдать его. Мы нашли помидор", — сказала астронавт NASA Жасмин Могбели во время связи с Землей 6 декабря. Прямая трансляция со станции была посвящена 25-летнему юбилею МКС.

Международная космическая станция работает с 1998 года, но уже в начале 2031 года она прекратит свое существование. Согласно заявлению NASA, ее направят вниз, в атмосферу Земли, чтобы она там сгорела во время падения. Как уже писал Фокус, появились расчеты стоимости этого процесса, и она впечатляет.