Нектар богов. Ученые раскрыли секрет приготовления идеальной чашечки эспрессо

Исследователи считают, что всего одно дополнительное действие способно сделать напиток более плотным и вкусным.

Секрет приготовления идеального эспрессо являлся предметом споров не одного поколения людей. Теперь ученые наконец-то поставили точку в этих спорах и уверяют, что смогли разгадать эту загадку и выделили секретный ингредиент, делающий напиток невероятно вкусным и плотным, пишет The Guardian.

По мнению исследователей, секрет приготовления идеального эспрессо кроется всего в одном действии, которое необходимо сделать еще до этапа измельчения зерен. Ученые обнаружили, что во время перемалывания зерен в кофемолке, трение между зернами создает электричество, в результате чего частицы слипаются. Однако всего одно действие может уменьшить количество вырабатываемой электроэнергии, а следовательно уменьшит количество отходов кофе и усилит вкус.

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По словам доцента кафедры химии в Университете Орегона Кристофера Хендона, для этого необходимо добавить в кофейные зерна немного воды перед процессом помола. Кроме того, авторы исследования обнаружили изменения в способе заваривания эспрессо при сочетании воды с различными методами помола.

Команда обнаружила, что вода не только уменьшает статическое электричество, а следовательно и беспорядок во время измельчения, но также может оказать существенное влияние на интенсивность напитка, а, потенциально, и на его качество. Таким образом, по словам ученых, всего лишь небольшое количество воды позволит получить доступ к более высоким концентрациям полезных вкусов.

В ходе исследования ученые также изучили, как электричество влияет на вкус кофе. В ходе этого анализа они объединили усилия с экспертами по вулканам, изучающими активность во время извержений — процесс, который, по словам ученых, похож на заваривание кофе.

По словам доцента кафедры электротехники и вычислительной техники Портлендского государственного университета Джошуа Мендеса Харпера, во время извержения магма распадается на мелкие частицы, которые затем выходят на поверхность в виде небольшого шлейфа. Эти частицы трутся друг о друга и заряжаются до такой степени, что образуют молнию. Если максимально упростить, то этот процесс похож на помол кофе: зерна фактически превращаются в мелкий порошок.

Далее ученые измерили различные типы кофейных зерен, учитывая:

страну происхождения;

цвет обжарки кофе;

методы обработки.

Авторы исследования обнаружили, что все эти факторы никоим образом не влияют на количество производимой электроэнергии. Далее ученые надеются расшифровать код создания идеального кофе.

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