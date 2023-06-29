Самая крупная афера в мире. Ученые разоблачили чудодейственные свойства утреннего кофе

Исследователи полагают, что напиток, на который многие полагаются, чтобы проснуться, на самом деле действует как плацебо.

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Для многих людей день не начинается, пока они не выпьют свой утренний кофе. Это чрезвычайно популярный напиток, которому порой приписывают почти чудодейственные свойства: именно кофе помогает многим проснуться, почувствовать себя бодрее и даже повысить свою эффективность. Впрочем, исследователи полагают, что с этим напитком не все так просто, пишет Daily Mail.

Новое исследование ученых из Университета Хауме I предполагает, что самый популярный "напиток бодрости в мире" в действительности может действовать как плацебо. В ходе исследования португальские ученые сосредоточились на изучении кофеманов — они хотели понять, зависит ли эффект бодрствования от свойств кофеина или опыта употребления этого напитка.

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В ходе исследования ученые отобрали реципиентов, которые выпивали минимум одну чашку в день, и провели два коротких МРТ — одно до и после того, как они выпили кофе или горячую воду с одинаковым содержанием кофеина. Анализ сканирования обнаружил связь сети режима по умолчанию, участвующей в процессах самоанализа и саморефлексии, уменьшилась и после потребления кофе и горячей воды с кофеином. Простыми словами, оба напитка сделали людей более подготовленными к переходу от режима "отдых" в режим "работа" для выполнения задач.

Исследователи также обнаружили, что употребление кофе увеличивает связь в высшей зрительной сети и правой сети исполнительного контроля — обе эти части мозга участвуют в рабочей памяти, когнитивном контроле и целенаправленном поведении. Результаты также показывают, что этого не произошло, когда участники пили воду с кофеином.

Простыми словами, если вам необходимо не просто почувствовать себя более бодрыми, но и готовыми к действию, то одного кофеина, увы, будет недостаточно. Для этого необходимо выпить именно чашку кофе. По словам первого автора исследования, доктора Марии Пико-Перес, они с коллегами обнаружили, что реципиенты были более готовыми к действию и были более внимательны к внешним раздражителям именно после кофе.

Исследователи отмечают, что некоторые эффекты, которые они обнаружили, были воспроизведены кофеином. Можно было бы предполагать, что другие напитки с кофеином будут обладать некоторыми эффектами. Тем не менее результаты свидетельствуют о том, что определенные эффекты были специфичны конкретно для кофе. Исследователи полагают, что это обусловлено несколькими факторами. Такими как:

особый запах;

особый вкус;

психологические ожидания, связанные с потреблением.

Авторы исследования также отмечают, что существует вероятность, что опыт употребления кофе без кофеина также может обеспечить эти преимущества. Однако в исследовании этот вопрос не изучался.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли новый способ отказа от кофеина без негативных эффектов.