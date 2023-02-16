Лечим зависимость от кофе. Ученые нашли новый способ отказа от кофеина без негативных эффектов

Новое исследование предполагает, что употребление кофе без кофеина может уменьшить эти эффекты, даже если вы знаете, что это просто кофе без кофеина.

Related video

Во главе с доктором Лью Миллсом группа ученых из Сиднейского университета начала с группы из 61 "большого любителя кофе", каждый из которых регулярно употреблял не менее трех чашек кофе с кофеином в день.

После отказа от кофе в течение 24 часов у этих людей измеряли симптомы отмены (головокружение, головная боль, учащенное сердцебиение, потливость и другие подобные реакции). Затем их разделили на три группы: одной дали выпить воды, одной дали кофе без кофеина и сказали, что это кофе без кофеина, а еще одной дали напиток без кофеина, но сказали, что это обычный кофе – другими словами, им солгали, пишет New Atlas.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Когда через 45 минут их попросили оценить свои симптомы отмены, группа, которой лгали, сообщила о наиболее выраженном снижении, предположительно из-за эффекта плацебо. Тем не менее, группа, которая знала, что пьет кофе без кофеина, все же сообщила о значительно большем снижении, чем группа, принимавшая воду.

Это явление, называемое открытым эффектом плацебо, возникает, когда что-то, известное (как в случае нашего исследования: респонденты оповещались о том, какой кофе они пили), все еще оказывает благотворное действие, подобное плацебо. В случае с известным кофе без кофеина ученые полагают, что после многих лет связывания вкуса и запаха кофе с уменьшением абстинентного синдрома испытуемые привыкли к тому, чтобы по-прежнему ощущали это снижение, хотя этого и не ожидали.

Хотя открытый эффект плацебо не является долгосрочным решением проблемы отказа от кофеина, Миллс считает, что он может помочь тем, кто отказывается от кофе, пережить худший из своих страхов, выпив чашку кофе без кофеина. Выводы группы предположительно могут быть применены и к лечению других видов химической зависимости.

"Это исследование показывает, что когнитивные факторы, такие как то, чего вы ожидаете, и сколько наркотика, по вашему мнению, находится в вашем теле, оказывают большое влияние на то, насколько сильно вы испытываете симптомы отмены", — сказал Миллс. Мы провели это исследование, чтобы смоделировать некоторые процессы, связанные с зависимостью от любого наркотика, включая более серьезные или вредные наркотики. То, что мы обнаружили, имеет некоторые перспективы для разработки новых методов лечения зависимости, которые объединяют эффекты плацебо".

Ранее Фокус писал о том, действительно ли кофе дает нам бодрость. Исследователи предупреждают, что мы, возможно, желаем от этого напитка больше, чем он мог бы нам дать.