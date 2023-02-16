Лікуємо залежність від кави. Учені знайшли новий спосіб відмовитися від кофеїну без негативних ефектів

Нове дослідження передбачає, що вживання кави без кофеїну може зменшити ці ефекти, навіть якщо ви знаєте, що це просто кава без кофеїну.

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На чолі з доктором Лью Міллсом група вчених із Сіднейського університету розпочала з групи із 61 "великого любителя кави", кожен з яких регулярно вживав не менше трьох чашок кави з кофеїном на день.

Після відмови від кави протягом 24 годин у цих людей вимірювали симптоми відміни (запаморочення, головний біль, прискорене серцебиття, пітливість та інші подібні реакції). Потім їх розділили на три групи: одній дали випити води, одній дали каву без кофеїну і сказали, що це кава без кофеїну, а ще одній дали напій без кофеїну, але сказали, що це звичайна кава — інакше кажучи, їм збрехали, пише New Atlas.

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Коли через 45 хвилин їх попросили оцінити свої симптоми відміни, група, якій брехали, повідомила про найбільш виражене зниження, імовірно через ефект плацебо. Проте група, яка знала, що п'є каву без кофеїну, все ж таки повідомила про значно більше зниження, ніж група, яка вживала воду.

Це явище, зване відкритим ефектом плацебо, виникає, коли щось відоме (як у разі нашого дослідження: респонденти сповіщалися про те, яку каву вони пили), все ще чинить благотворну дію, подібну до плацебо. У випадку з відомою кавою без кофеїну вчені вважають, що після багатьох років зв'язування смаку та запаху кави зі зменшенням абстинентного синдрому випробувані звикли до того, щоб як і раніше відчували це зниження, хоча цього й не очікували.

Хоча відкритий ефект плацебо не є довгостроковим вирішенням проблеми відмови від кофеїну, Міллс вважає, що він може допомогти тим, хто відмовляється від кави, пережити найгірший зі своїх страхів, випивши чашку кави без кофеїну. Висновки групи можуть бути застосовані й до лікування інших видів хімічної залежності.

"Це дослідження показує, що когнітивні фактори, такі як те, чого ви очікуєте, і скільки наркотику, на вашу думку, знаходиться у вашому тілі, дуже впливають на те, наскільки сильно ви відчуваєте симптоми відміни", — сказав Міллс. Ми провели це дослідження, щоб змоделювати деякі процеси, пов'язані із залежністю від будь-якого наркотику, враховуючи більш серйозні чи шкідливі наркотики. Те, що ми з'ясували, має деякі перспективи для розробки нових методів лікування залежності, які поєднують ефекти плацебо”.

Раніше Фокус писав про те, чи справді кава дає нам бадьорість. Дослідники попереджають, що ми, можливо, бажаємо від цього напою більше, аніж він міг би нам дати.