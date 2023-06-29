Найбільша афера у світі. Вчені викрили чудодійні властивості ранкової кави

Дослідники вважають, що напій, на який багато хто покладається, щоб прокинутися, насправді діє як плацебо.

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Для багатьох людей день не починається, поки вони не вип'ють свою ранкову каву. Це надзвичайно популярний напій, якому часом приписують майже чудодійні властивості: саме кава допомагає багатьом прокинутися, відчути себе бадьорішими й навіть підвищити свою ефективність. Утім, дослідники вважають, що з цим напоєм не все так просто, пише Daily Mail.

Нове дослідження вчених з Університету Хауме I припускає, що найпопулярніший "напій бадьорості у світі" насправді може діяти як плацебо. Під час дослідження португальські вчені зосередилися на вивченні кавоманів — вони хотіли зрозуміти, чи залежить ефект бадьорості від властивостей кофеїну або досвіду вживання цього напою.

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Під час дослідження вчені відібрали реципієнтів, які випивали щонайменше одну чашку на день, і провели два коротких МРТ — одне до та після того, як вони випили каву або гарячу воду з однаковим вмістом кофеїну. Аналіз сканування виявив, що зв'язок мережі режиму за замовчуванням, що бере участь у процесах самоаналізу та саморефлексії, зменшився і після споживання кави та гарячої води з кофеїном. Простими словами, обидва напої зробили людей більш підготовленими до переходу від режиму "відпочинок" у режим "робота" для виконання завдань.

Дослідники також виявили, що вживання кави збільшує зв'язок у вищій зоровій мережі та правій мережі виконавчого контролю — обидві ці частини мозку беруть участь у робочій пам'яті, когнітивному контролі та цілеспрямованій поведінці. Результати також показують, що цього не сталося, коли учасники пили воду з кофеїном.

Простими словами, якщо вам необхідно не просто відчути себе більш бадьорими, а й готовими до дії, то одного кофеїну, на жаль, буде недостатньо. Для цього необхідно випити саме чашку кави. За словами першої авторки дослідження, докторки Марії Піко-Перес, вони з колегами виявили, що реципієнти були більш готовими до дії та були більш уважними до зовнішніх подразників саме після кави.

Дослідники зазначають, що деякі ефекти, які вони виявили, були відтворені кофеїном. Можна було б припустити, що інші напої з кофеїном матимуть деякі ефекти. Проте результати свідчать про те, що певні ефекти були специфічні конкретно для кави. Дослідники вважають, що це зумовлено кількома факторами. Такими як:

особливий запах;

особливий смак;

психологічні очікування, пов'язані зі споживанням.

Автори дослідження також зазначають, що існує ймовірність, що досвід вживання кави без кофеїну також може забезпечити ці переваги. Однак у дослідженні це питання не вивчалося.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли новий спосіб відмови від кофеїну без негативних ефектів.