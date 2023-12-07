Как слоны получили свои невероятные хоботы: на их предков миллион лет назад что-то давило

Исследователи считают, что смогли наконец-то разгадать тайну о том, как этим величественным животным удалось приобрести форму, не похожую ни на что другое.

Слоны — удивительные животные. Они не только чрезвычайно умны и социальны, но также обладают одной ярко выраженной особенностью — удивительными хоботами. Ученые уже давно называют слоновьи хоботы — чудом эволюционной биологии, ведь они чрезвычайно сильные, ловкие и гибкие, пишет Live Science.

До этого момента исследователям никак не удавалось разгадать тайну того, откуда у слонов появились хоботы, однако теперь, похоже, все изменилось. Авторы нового исследования считают, что им наконец-то удалось понять, как у крупнейших животных на Земле развились их удивительные хоботы.

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Известно, что слоновий хобот может достигать в длину невероятных 2 метров и состоит из более 40 000 отдельных мышц и нервных волокон. Животные способны поднять с помощью хоботов предмет весом до 270 килограммов, но при этом они также могут очень осторожно поднять с помощью хобота один-единственный арахис.

Долгое время ученые пытались разгадать точное экологическое и биологическое давление, которое привело к эволюции этих стволов, однако никак не могли это понять. По словам ученых, основная проблема понимания эволюции хобота слонов заключалась в том, что он в основном состоит из мышц и кожи, которые чрезвычайно плохо окаменевают. В результате это затрудняет поиск прямых свидетельств ранних форм туловища в летописях окаменелостей.

В ходе исследования ученые из Университета Китайской академии наук сравнили три основных семейства слоноподобных млекопитающих в северном Китае, обитающих здесь около 10-20 миллионов лет назад. Ученые сосредоточились на изучении того, как физиология этих групп различалась в зависимости от их стратегии питания и экосистем. Во время исследования ученые остановились на изучении трех отдельных линий предковой группы современных слонов:

Amebelodontidae;

Choerolophodontidae;

Gomphotheriidae.

По словам ведущего автора исследования Чуньсяо Ли, они с коллегами изучили зубную эмаль ранних типов слонов и получили новые сведения о питании этих древних животных, а также их среде обитания. Результаты свидетельствуют о том, что Choerolphontidae жили в относительно закрытых средах, например, лесах; Amebelodontidae предпочитали более открытые местности, например, луга; а Gomphotheriidae предпочитали среды обитания, находившиеся где-то между лесами и лугами.

Далее команда объединила полученные данные и использовала компьютерное моделирование движения челюстей этих трех ранних вымерших видов. По словам соавтора исследования, профессора Ключевой лаборатории эволюции позвоночных и происхождения человека Китайской академии наук Ши-Ци Вана, результаты свидетельствуют о том, что у ранних слонов, обитающих в густых лесах, где множество растений с горизонтально произрастающими ветвями.

В результате и челюсти были приспособлены для оказания давления вверх и вниз, а не вперед и назад, что помогало им разрезать горизонтальную листву. Авторы исследования также предполагают, что хоботы этих ранних слонов, по-видимому, были примитивными и неуклюжими.

В то же время челюсти других двух групп ранних слонов, обитавших на более открытой местности, были приспособлены к срезанию вертикальных растений, например, трав с мягкими стеблями или травы. Результаты также свидетельствуют, что строение носовой части их черепов было наиболее подобным современным слонам. Предполагается, что их хоботы были более ловкими и могли скручиваться, чтобы поднести еду прямо ко рту.

Известно, что со временем палеосреда Земли изменилась от теплой и влажной к более холодной и сухой. В результате ранние слоны должны были использовать свои хоботы, чтобы хватать траву. Предполагается, что именно это и стало толчком для эволюции ловких хоботов, которые мы наблюдаем сегодня.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что слоны способны слышать пальцами ног.