Алкогольная комета забросает Землю мусором: в небе будут видны вспышки

Исследователи говорят, что вскоре можно будет наблюдать за новым метеорным потоком.

Комета 46P/Виртанена в 1974 году приблизилась к Солнцу и оставила за собой пылевой след. Группа астрономов проанализировала этот след и рассчитала, что Земля столкнется с ним 12 декабря этого года, результатом встречи станет яркий метеорный поток, пишет IFlScience.

В определенное время года количество метеоров в ночном небе существенно возрастает. Помимо случайных вспышек можно увидеть метеорные дожди, во время которых можно увидеть сотни "падающих звезд" в час.

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Если расчеты, проведенные астрономами в новом исследовании верны, то 12 декабря мы сможем наблюдать один из таких "метеорных дождей". Виновницей захватывающего зрелища будет комета 46P/Виртанена, которую также называют алкогольной так, как она выпустила огромное количество алкоголя, совершив облет Земли около двух лет назад.

Ожидается, что в этот раз у метеоров будет невысокая скорость падения, около 10,2 км/с, а это значит, что их яркость будет не слишком высокой. Но плюсом невысоких скоростей является то, что можно увидеть, как "падающие звезды" пересекают все небо.

По словам авторов исследования, количество метеоров, которые породила комета, будет необычно большим, даже для метеорного потока.

Согласно исследованию, через пылевой след кометы Земля пройдет 12 декабря с 10:00 до 14:30 по Киеву. Это означает, что в Европе и Африке метеорный поток не будет виден, некоторый части Америки смогут наблюдать за действом перед самым рассветом. Жители же Австралии и Восточной Азии смогут насладиться "падающими звездами" сполна, так как в этой части планеты уже будет вечер.

Большую часть метеоров можно будет увидеть в районе созвездий Паруса и Корма, где-то между 38 и 44 градусами южной широты. Большая часть метеоров окажется за горизонтом для наблюдателей из Японии или северного Китая, но они должны быть видны из большей части Юго-Восточной Азии и почти в центре неба в Австралии.

Интенсивность ежегодным метеорных дождей меняет из года в года. Например, солнечный ветер иногда перемещает частицы так, что на пути у Земли почти не остается космических камней и пыли. Метеорный поток Леониды является ярким тому примером, в один год он совсем тусклый с небольшим количеством метеоров, но иногда становится по-настоящему впечатляющим зрелищем.

Напомним, метеорный поток Леониды возник в результате появления обломков, появившихся после того, как короткопериодическая комета 55P/Темпеля–Туттля немного растаяла во время очередного приближения к Солнцу.