Один из самых быстрых метеорных потоков в 2023 году: когда можно увидеть Леониды (фото)

В этом году уже можно было наблюдать за несколькими метеорными потоками, но Леониды знамениты тем, что являются одними из самых мощных и быстрых.

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На прошлой неделе можно было стать свидетелями двух частей метеорного потока Тауриды, но теперь у вас будет возможность наблюдать за пиком активности еще одного ежегодного метеорного дождя под названием Леониды, пишет ScienceAlert.

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Метеорный поток Леониды возник в результате появления обломков, появившихся после того, как короткопериодическая комета 55P/Темпеля — Туттля немного растаяла во время очередного приближения к Солнцу. Эта комета совершает полный облет вокруг Солнца за 33 года и в следующий раз ее можно будет увидеть рядом с Землей в 2031 году.

Когда Земля во время своего орбитального движения вокруг Солнца пролетает сквозь обломки вышеуказанной кометы, то небольшие камни попадают в атмосферу планеты и сгорая в ней оставляют после себя яркие светящиеся следы.

Метеорный поток Леониды кажется появляется из созвездия Лев, потому и получил такое название (Leo по-латыни). Возможно этот метеорный поток не такой яркий как те же Тауриды, но тем не менее сгорающие в атмосфере метеориты будут представлять собой впечатляющее зрелище. Пик активности метеорного потока Леониды наступить в ночь с пятницы, 17 ноября, на субботу, 18 ноября. Но лучше всего наблюдать за падающими метеоритами перед восходом Солнца, то есть рано утром.

Метеорный поток Леониды. Вид из космоса Фото: NASA

Считается, что условия для наблюдения за метеорным дождем будут достаточно хорошие, ведь в это время небо будет освещено небольшим количеством солнечного света, отраженного от Луны. В любом случае нужно, чтобы было очень чистое небо.

Хотя этот метеорный поток считается одним из самых сильных среди себе подобных, в этом году можно будет увидеть лишь от 10 до 15 сгорающих метеоритов в час в течение ночи и заканчивая ранним утром. Самое интересное, что метеорный поток Леониды является одним из самых быстрых среди себе подобных явлений. Обломки кометы будут падать в атмосферу Земли со скоростью примерно 71 км/с.

Также данный метеорный поток известен тем, что в прошлом на Земле несколько раз на Земле наблюдали огромное количество метеоритов, падающих вниз в атмосфере. Например, один из самых известных таких случаев произошел в 1966 году, когда жители некоторых штатов США были свидетелями падения до 3 тысяч метеоритов в час.

Данный метеорный поток известен тем, что в прошлом на Земле несколько раз на Земле наблюдали огромное количество метеоритов, падающих вниз в атмосфере. Например, один из самых известных таких случаев произошел в 1966 году, когда жители некоторых штатов США были свидетелями падения до 3 тысяч метеоритов в час Фото: Wikipedia

Ученые прогнозируют, что во время следующего сближения кометы 55P/Темпеля — Туттля с Солнцем через 8 лет, можно ожидать, что метеорный поток Леониды также продемонстрирует подобное масштабное уничтожение метеоритов в нашей атмосфере.

Как уже писал Фокус, в октябре этого года можно было наблюдать за пиком активности метеорного потока Дракониды и метеорного потока Ориониды. Последний представляет собой обломки известной кометы Галлея.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили странное радиоизлучение, исходящее от Солнца. Это открытие может объяснить необычное поведение далеких звезд.