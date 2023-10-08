"Падающие звезды". Метеорный поток Дракониды скоро достигнет своего пика: когда можно увидеть

Раньше данный метеорный поток был намного ярче, но в последние годы активность этих "падающих звезд" снизилась.

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Ежегодный метеорный поток под названием Дракониды почти всегда виден в ночном небе с 8 по 10 октября, но в этом году падающие в атмосферу Земли метеориты стали заметны уже 6 октября, а самое яркое "световое шоу" можно будет наблюдать в понедельник, 9 октября, пишет Space.

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Метеорный поток Дракониды, через который Земля проходит ежегодно в начале октября в этом году стал виден в Северном полушарии уже 6 октября. Но особенно активен он будет в ночь с воскресенья, 8 октября, на понедельник, 9 октября. Этот метеорный поток появился в результате появления обломков кометы 21P/Джакобини — Циннера.

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Эта комета диаметром 2 км делает полный оборот вокруг Солнца за чуть больше, чем 6,5 лет. Впервые этот ледяной объект обнаружил сначала астроном Мишель Джакобини в 1900году ,а затем его наблюдения подтвердил другой астроном — Эрнст Циннер, и это произошло через 13 лет. В результате новая комета получила название по фамилиям двух первооткрывателей.

Ежегодный метеорный поток под названием Дракониды почти всегда виден в ночном небе с 8 по 10 октября, но в этом году падающие в атмосферу Земли метеориты стали заметны уже 6 октября Фото: space.com

Куски камня и льда отлетают от кометы, которая тает при приближении к Солнцу, а потому этот мусор остается кружить вокруг нашей звезды, и Земля ежегодно пролетает через него. Когда эти обломки кометы попадают в атмосферу нашей планеты, то они сгорают и оставляют яркие светящиеся полосы, которые иногда называют метеорным дождем или "падающими звездами".

Хотя раньше, в ночном небе можно было увидеть до 1000 падающих метеоритов в час, в последние несколько десятилетий это количество снизилось до примерно 300 метеоритов в час.

Из-за того, что в ночь на 9 октября Луна будет освещена светом Солнца меньше, чем на 20%, то пик метеорного потока Дракониды будет хорошо виден из-за довольно темного неба.

Чтобы обнаружить Дракониды нужно сначала найти на небе созвездие Дракон (из-за того, что кажется, что этот метеорный дождь летит именно из этого созвездия, он получил такое название). Вскоре после заката Солнца нужно смотреть на северо-запад. Созвездие Дракон можно найти над созвездием Большая Медведица.

Считается, что даже невооруженным глазом можно увидеть самые яркие метеориты, которые сгорают в атмосфере Земли.

Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, как появился самый сильный метеорный поток, который можно увидеть на Земле. Ученые считают, что метеорный поток Геминиды появился в результате космической катастрофы.

Фокус также писал о том, что астрономы обнаружили новые ледяные объекты на краю Солнечной системы и считают, что они находятся в ранее неизвестной ее части.