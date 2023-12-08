Серфинг на глубине 6000 метров: камчатские крабы "оседлали" свиней и катаются на них (видео)

Исследователи впервые заметили, как ракообразные катаются верхом на студенистых "колоннах" с ножками.

Морские свиньи рода Scotoplanes представляют собой очень странных голотуроидов, которые всю свою жизнь проводят на дне океана. Недавно ученые заметили. Что эти студенистые "колоды", перебирающие крохотными ножками по морскому дну, водят весьма любопытную дружбу с камчатскими крабами, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые впервые заметили, как эти двое проводят время на морском дне: камчатские крабы буквально используют морских свиней в качестве досок для серфинга, и перемещаются верхом на них.

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Это наблюдение было сделано морскими биологами из Института аквариумных исследований залива Монтерей (MBARI), пилотирующими Док Рикеттс, дистанционно управляемый аппарат (ROV). В ходе исследования они направили аппарат, чтобы посмотреть, какая морская жизнь обосновалась в затонувшем транспортном контейнере, однако заметили нечто любопытное. На глазах у исследователей камчатские крабы путешествовали на спинах морских свиней.

Далее ученые попытались выяснить, являются ли камчатские крабы, серфящие на спинах морских свиней, широко распространенным явлением. Ученые просмотрели более 2 600 кадров и обнаружили, что около четверти из всех морских свиней, которых они заметили, несли на себе камчатских крабов. Отметим, в основном на спинах студенистых животных путешествовали молодые крабы, чьи размеры не превышали диаметра 1,4 сантиметра.

По словам исследователей, около 96% молодых камчатских крабов в действительности передвигались на морских свиньях, однако из-за крохотных размеров, их едва ли можно было заметить. Любопытно, что крабы, как правило, катались на брюхе морских свиней, вероятно, такое поведение было обусловлено защитой от хищников.

Эти своеобразные глубоководные капли становятся еще более похожими на капли, когда их поднимают на поверхность Фото: iNaturalist

Ученые отмечают, что в молодом возрасте королевские крабы действительно нуждаются в защите, в особенности потому, что в их привычной среде обитания попросту негде скрыться. Кроме того ракообразные чрезвычайно уязвимы после линьки, когда их тела на короткое время становятся мягкими — это делает их чрезвычайно простой добычей для хищников.

Морские свиньи, как правило, обитаю на глубине от 1000 до 6000 метров, во время исследования ученые в общей сложности обнаружили около 600 особей. Теперь ученые также знают, что морские свиньи могут выступать для других животных в качестве укрытия и даже дома. К слову, ученые также полагают, что этот союз крабов и морских свиней может быть выгоден обеим сторонам, так как крабы, вероятно могут очистить студенистых существ от паразитов.

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