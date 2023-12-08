Самый опасный предмет гардероба: почему важно разуваться в помещении

Наша одежда ежедневно подвергается сотням внешних факторов, не заметных глазу и порой становится источником разного рода рисков для здоровья. Ученые выяснили, какой из предметов нашего гардероба является самым опасным.

Когда мы принимаем гостей у себя дома или сами являемся гостем в чьем-то доме, первое что нужно сделать, это оставить обувь у дверей. Хотя это правило давно укрепилось в головах многих людей, некоторые из нас пренебрегают этим, например, когда нужно "всего на секунду" заскочить домой за забытыми ключами. Знания, которыми поделились эксперты, могут повлиять на то, будете вы снимать обувь дома всегда или нет. Они заявили, что наша обувь может принести в дом не только грязь, пишет CNN.

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Ученые обнаружили, что около 99 % обуви содержит нежелательные бактерии, в том числе кишечную палочку, которая может вызвать серьезные проблемы с желудком. Но не только о бактериях стоит беспокоиться. Наша обувь также содержит тяжелые металлы, такие как свинец, особенно в городских районах со старыми зданиями, и остатки пестицидов с огородов. В домах, построенных до 1978 года, существует дополнительный риск того, что краска на основе свинца превратится в опасную пыль.

Дети, которые часто играют на полу и имеют привычку засовывать руки в рот, особенно уязвимы для этих токсинов. Поэтому эксперты, такие, как профессор Габриел Филиппели, советуют предпринять несколько упреждающих шагов, чтобы сделать свой дом более безопасным.

Прежде чем начать политику "без обуви", стоит максимально очистить дом от пыли. Но откажитесь от веника или пылесоса — они могут поднимать в воздух токсины. Вместо этого используйте влажную швабру, начиная с дальнего конца комнаты и двигаясь к двери. В старых домах рекомендуется использовать метод уборки с тремя ведрами, чтобы не допустить попадания в воздух вредных токсинов. Метод уборки с тремя ведрами — эффективный и гигиеничный способ очистки поверхностей, особенно в старых домах с потенциальным загрязнением свинцом. Он предполагает использование одного ведра для чистящего раствора, второго ведра для ополаскивания и третьего пустого ведра для выжимания грязной воды. Такая система помогает предотвратить распространение грязи и загрязнений, поскольку чистящий раствор хранится отдельно от воды для ополаскивания.

Самым древним известным ботинкам, найденным в Орегоне, США, около 10 000 лет, и сделаны они были из коры дерева Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Хотя просьба к гостям снимать обувь значительно снижает риск принести микробы и грязь в ваш дом, не забывайте об их комфорте. Предложите гостям тапочки или комфортные носки.

Так стоит ли просить гостей вечеринки остаться без обуви и снимать ее самим? Научные данные говорят, что да, это разумный шаг для более здорового окружения. Но не забывайте, что необходимо соблюдать баланс между пользой для здоровья и комфортом ног. Немного планирования — и ваши полы будут чистыми, а гости счастливыми.

Ранее Фокус писал о причинах отравления бактериями нашего организма. Ученые узнали, что бактерии способны чувствовать голод и злиться из-за этого, начиная вредить нашему организму и поделились этим с миром.

Также Фокус писал о том, что в насадках для душа обнаружили опасные бактерии. Исследователи опасаются, что в воде и насадках для душа хранится множество бактерий, опасных для людей.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.