Сокровища Земли. В самой крупной пещере планеты скрывается жемчуг размером с теннисный мяч

В одной из вьетнамских пещер обнаружены удивительные сокровища нашей планеты — глянцевый пещерный жемчуг.

Пещерный жемчуг размером с теннисный мяч был обнаружен в пещере Ханг Шон Дунг — известной обширной известняковой пещере, расположенной в национальном парке Фонг Нха-Ко Банг во Вьетнаме. Эта пещера является одной из крупнейших на Земле, а также она известна ученым, как "портал" в мир странностей, включающих животных, обитающих в условиях полного отсутствия света, и уникальных геологических образований, пишет IFLScience.

В то же время эта крупнейшая пещера нашей планеты также является популярным местом добычи невероятного жемчуга. Речь идет о пещерном жемчуге, также известном как оолит — представляет собой сферическое скальное образование, уникальное для известняковых пещер.

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По словам ученых, известняковые пещеры образуются в результате водной эрозии горных пород, а вода играет ключевую роль в формировании глянцевого пещерного жемчуга. Известно, что пещерный жемчуг состоит из слоев минералов кальцита или арагонита и кристаллических форм карбоната кальция.

Как и в обычном жемчуге, в пещерном слои карбоната кальция организованы в концентрические слои, поскольку сфера позволяет отложить наибольшее количество частиц на минимальной поверхности. Исследователи также отмечают, что именно движущаяся вода делает пещерный жемчуг столь красивым, блестящим и гладким в воде. Однако после высыхания жемчуг может быстро испортиться.

Известно, что пещерный жемчуг, по сути, образуется из крохотной песчинки или минерального кристалла. Со временем ядро покрывается все новыми слоями карбоната кальция, образующегося из капель богатой минералами воды, стекающих с потолка пещеры. Таким образом ядро постоянно находится в движении, а потому не может прикрепиться к полу пещеры и приобретает свою сферическую форму.

Формирование пещерного жемчуга — чрезвычайно длительный и трудоемкий процесс. Фактически могут потребоваться около тысячи лет для формирования жемчуга — все зависит от его размеров. К слову, пещерный жемчуг может быть совершенно разных цветов, например, ранее в Йемене были обнаружены сферы лимонно-зеленого цвета.

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