400 метров. Ученые обнаружили самую глубокую пещеру в Австралии: как она появилась (видео)

Глубина новой пещеры всего на 4 метра больше, чем у предыдущей пещеры-рекордсмена.

Австралийские ученые всего несколько дней назад обнаружили новую саму глубокую пещеру в Австралии. Территориально эта пещера находится на острове Тасмания и входит в состав пещерной системы Niggly-Growling Swallet. Глубина новой пещеры, которую назвали Delta Variant составляет 401 метр и это всего на 4 метра больше, чем глубина предыдущего рекордсмена – пещеры Niggly, сообщает ScienceAlert.

Группа исследователей готовилась к этому спуску полгода, а сам спуск занял 14 часов. По словам ученых, новое открытие дает возможность еще лучше изучить природные процессы, которые происходят в таких глубоких пещерах. Также подобные исследования дают возможность лучше понять, как менялся климат Земли в течении миллионов лет.

[ + – ] Группа исследователей готовилась к этому спуску полгода, а сам спуск занял 14 часов Фото: ScienceAlert

Хотя открытая недавно пещера и является самой глубокой в Австралии, все же самая глубока пещера, глубиной в 2,2 км, находится в Грузии.

По словам ученых, подобные пещеры появляются в карстовых геологических образованиях. Здесь горные породы в основном состоят из известняка, мрамора и доломита. Текущая вода в течении очень длительного периода времени вымывает горную породу и появляются такие пещеры.

Карст также состоит из крошечных окаменелых микроорганизмов, которые накапливались здесь миллионы лет. Они оставили после себя известняковый осадок, который создал относительно мягкие геологические структуры. По мере того, как вода стекает через расщелины в скале, она растворяет породу и формирует систему пещер.

[ + – ] Территориально эта пещера находится на острове Тасмания и входит в состав пещерной системы Niggly-Growling Swallet. Глубина новой пещеры, которую назвали Delta Variant составляет 401 метр Фото: Скриншот

Также на скорость размывания карстовых пород влияет дождевая вода, которая имеет высокую кислотность. Чем большее кислотность, тем быстрее происходит процесс вымывания породы.

"С научной точки зрения пещеры являются очень ценными объектами, так в них можно обнаружить пещерные образования, известные как сталагмиты и сталактиты. Эти иногда остроконечные структуры торчат с дна пещеры и свисают с ее потолка", — говорит Габриэль Роу из Университета Ньюкасла.

[ + – ] С научной точки зрения пещеры являются очень ценными объектами, так в них можно обнаружить пещерные образования, известные как сталагмиты и сталактиты Фото: The Conversation

Эти пещерные образования формируются, когда вода проходит через пещеру. Как и при разрезе дерева, в этих структурах также можно обнаружить годичные кольца или слои. Анализ этих слоев показывает, какие природные процессы произошли миллионы лет назад во время формирования пещеры.

"С помощью исследования таких глубоких пещер мы можем открыть многие секреты климатических изменений на Земле в далеком прошлом", — говорит Роу.

Как уже писал Фокус, самая длинная пещерная система в мире оказалась еще длиннее. Длина коридоров в Мамонтовой пещере, которая находится в США теперь составляет 676 км.

Также Фокус писал о том, что в Исландии ученые обнаружили огромную искусственную пещеру эпохи викингов. Ученые считают, что эту пещеру в 10 веке использовали для содержания скота.

Напоминаем, что в одной из пещер в Испании ученые нашли "художественную студию" неандертальцев, а также останки животных и людей.