В одной из пещер Испании найдена "художественная студия" неандертальцев (фото)

В пещере ученые также исследовали слои отложений и собрали фрагменты глиняной посуды, образцы останков животных и людей, ткани, инструменты и многое другое.

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Новое исследование ученых свидетельствует о том, что пещеру Cueva de Ardales на юге Испании регулярно посещали доисторические люди в течение как минимум 50 000 лет, пишет Forbes.

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Первыми посетителями пещеры были неандертальцы около 65 000 лет назад. После этого, современные люди использовали пещеру в разные периоды времени для создания произведений искусства и выполнения церемониальных задач.

В 1821 году благодаря землетрясению ученые смогли получить доступ в забытую пещеру недалеко от города Ардалес в провинции Малага. Cueva de Ardales украшена разнообразными древними наскальными рисунками, но пещера была на удивление мало исследована с тех пор, как ее заново открыли двести лет назад.

[ + – ] Первыми посетителями пещеры были неандертальцы около 65 000 лет назад

Чтобы лучше понять, когда пещера использовалась и почему, группа исследователей из Испании и Германии провела раскопки в районе входа в пещеру. Они взяли образцы из первых 20 м входа в пещеру, где лестница XIX века ведет вниз во внутренние помещения пещеры. В этом районе ученые исследовали слои отложений и собрали фрагменты глиняной посуды, образцы останков животных и людей, ткани, инструменты и многое другое.

Чтобы определить, сколько лет этим предметам, исследовательская группа использовала разные методы. Простой взгляд на то, в каком слое отложений что-то находится, уже дает представление о том, как долго оно там лежало. Но эксперты также применили радиоуглеродное датирование, чтобы лучше понять возраст найденных органических материалов, таких как остатки древесного угля, кости или ткани.

Они нашли много образцов охры, соответствующих произведениям искусства, созданным на этом месте в эпоху палеолита. Расположение и положение человеческих останков также указывали на то, что пещера могла использоваться в качестве места захоронения во время голоцена. Мало что указывало на то, что в этих пещерах жили люди, поэтому кажется более вероятным, что место использовалось лишь изредка, например, для захоронений или для создания произведений искусства.

[ + – ] Чтобы лучше понять, когда пещера использовалась и почему, группа исследователей из Испании и Германии провела раскопки в районе входа в пещеру

Однако не все, что нашла исследовательская группа, было доисторическим. Одним из интересных предметов, обнаруженных ими, был кусок веревки, который полностью кальцинировался с течением времени. На основании радиоуглеродной датировки и других образцов из этой части входа, оказалось, что эта веревка использовалась в XVI или XVII веке.

Таким образом, несмотря на то, что вход в пещеру был скрыт до 1821 года, наверняка существовал другой путь внутрь, и, по крайней мере, некоторые люди знали, как туда попасть. Стоит отметить, что в этом исследовании был изучен только вход в пещеру, а наскальные рисунки в этой части пещеры сильно отличаются от рисунков, найденных в остальной части.

Напомним, что ранее археологи обнаружили другую пещеру, однако находка была сделана в Исландии. Ученые считают, что пещера могла использоваться для содержания скота, однако для чего она применялась до этого пока неясно.