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В Исландии нашли огромную искусственную пещеру эпохи викингов (фото)

Юлия Чайка
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ученые, раскопки, фото

По мнению ученых, пещера использовалась для содержания скота, но какая была ее цель до этого, пока остается загадкой.

В ходе своих недавних раскопок в Одди на юге Исландии ученые обнаружили серию искусственных пещер эпохи викингов, датируемых X веком н. э., пишет Ancient Origins.

Раскопки выявили массивную систему взаимосвязанных пещер, которые оказались больше и старше, чем считалось ранее. А истинная цель их постройки до сих пор остается загадкой.

Первая неповрежденная искусственная пещера в Одди была обнаружена в 2018 году. Однако дальнейшее исследование этого места выявило гораздо большую пещеру, связанную с первой. Именно ее в настоящее время раскапывает археолог Кристборг Торсдоттир и ее команда.

Обеспечение безопасности пещеры и гарантия того, что она не обрушится на работающих в ней людей, стало огромной проблемой для ученых. Текстура породы склонна к осыпанию, а пещера глубокая, что может привести к опасным последствиям.

пещера, камни, фото
Одна из пещер эпохи викингов

Сам Одди является исторически и культурно значимым местом, которое когда-то было домом для одного из самых важных политических центров Исландии, которым правил могущественный клан Оддверьяр. Нынешнее археологическое исследование возле Одди продолжается уже два года.

К настоящему времени эксперты уже нашли церковь, ферму и дом священника. Важно отметить, что когда в Исландию пришло христианство около 1000 г. н.э., Одди был одним из первых мест, где была построена церковь.

В культурном плане Одди достиг своего пика между XI и XII веками, с яркой письменной культурой, которая совпала с подъемом клана Оддверьяров. Загвоздка в том, что нынешняя исследуемая рукотворная пещера, была погребена до этого пика культурного развития, о чем свидетельствует изучение вулканических слоев пещеры.

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Вид с воздуха на искусственные пещеры недалеко от Одди на юге Исландии

По мнению ученых, искусственная пещера использовалась для содержания скота. Она также упоминается в мифологии в "Легендах о святых" епископа Торлакура, датируемых первой половиной XIII века. В этой басне она называлась Наутахеллир — бычья пещера, которая рухнула с 12 быками. Один из быков был спасен из-под завалов. Интересно, что даже в басне говорится о хрупкости пещеры.

Однако ученые еще многого не знают об этой рукотворной пещере. Скорее всего, прежде чем стать загоном для скота, она использовалась для чего-то другого.

Напомним, что ранее ученые совершили другое не менее интересное открытие. Так, в Египте археологи наткнулись на тайник с саркофагами и статуями. Бронзовые статуэтки в основном посвящались богам, однако одна из них особо выделялась — статуя архитектора Имхотепа.