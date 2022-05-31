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Сокровища из прошлого. В Египте обнаружили тайник с саркофагами и статуями (фото)

Юлия Чайка
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статуэтки богов, ученые, люди, фото

Среди 150 бронзовых статуэток, обнаруженных в ходе раскопок, особо выделяется статуя архитектора Имхотепа, который произвел революцию в архитектуре Древнего Египта.

В ходе своих недавних раскопок на археологическом объекте Саккара, к югу от Каира, ученые нашли тайник с саркофагами и 150 бронзовыми статуэтками, в том числе с изображением архитектора-первопроходца Имхотепа, пишет France24.

Саккара — это обширный некрополь древней египетской столицы Мемфиса, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, где находится более десятка пирамид, мест захоронения животных и древних коптских христианских монастырей.

Артефакты были продемонстрированы на временной выставке рядом со Ступенчатой пирамидой Джосера в Саккаре, в 24 км от Каира. Среди 150 бронзовых статуэток, обнаруженных в ходе последних раскопок, особо выделяется статуэтка Имхотепа, который произвел революцию в архитектуре Древнего Египта.

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Артефакты, обнаруженные учеными, включая саркофаги и статуэтки
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Имхотеп, живший в 3 тысячелетии до н.э., построил Ступенчатую пирамиду Джосера, одну из самых ранних в Древнем Египте. Позже он стал почитаться как бог медицины.

Другие найденные статуэтки изображают различных богов и богинь, включая Бастет, Анубиса, Осириса, Исиду, Нефертум и Хатор. Кроме того, команда египтологов также обнаружила 250 деревянных саркофагов с мумиями внутри, относящихся к позднему периоду, примерно к V веку до н.э.

Внутри одного саркофага эксперты нашли нетронутый и запечатанный папирус, который в результате передали в лабораторию Египетского национального музея в центре Каира для полной реставрации и изучения.

Папирус длиной 9 м, содержит главы из "Книги мертвых" — сборника погребальных текстов, состоящего из заклинаний, которые египтяне использовали для проведения мертвых через подземный мир.

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Раскопки проводились на археологическом объекте Саккара

Также эксперты нашли и бронзовые сосуды, используемые в ритуалах Исиды, богини плодородия в древнеегипетской мифологии.

Напомним, что ранее в Саккара исследователи совершили и другие не менее интересные археологические открытия. Так, например, в марте эксперты нашли древние гробницы, выделяющиеся богатым убранством. Как выяснилось, все люди, похороненные в этих гробницах занимали важные должности в Древнем Египте.

А вот в мае эксперты наткнулись на гробницу человека, хранящего "секретные документы" фараона. Что примечательно, работники не успели закончить гробницу визиря, а сделали только наброски известковой штукатуркой.

Кроме того, ученым удалось узнать каким ароматом пахла последняя царица эллинистического Египта — Клеопатра. Благодаря древним текстам и современной химии, команда пришла к выводу, что царица пользовалась достаточно сильными, пряными и слегка мускусными духами. Причем держались они намного дольше современных духов.