Скарби з минулого. У Єгипті виявили сховок із саркофагами та статуями (фото)

Серед 150 бронзових статуеток, виявлених під час розкопок, особливо вирізняється статуя архітектора Імхотепа, який зробив революцію в архітектурі Стародавнього Єгипту.

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У процесі своїх недавніх розкопок на археологічному об'єкті Саккара, на південь від Каїра, вчені знайшли схованкуок з саркофагами та 150 бронзовими статуетками, зокрема із зображенням архітектора-першопрохідника Імхотепа, пише France24.

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Саккара — це великий некрополь стародавньої єгипетської столиці Мемфіса, внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, де знаходиться понад десяток пірамід, місць поховання тварин та стародавніх коптських християнських монастирів.

Артефакти були продемонстровані на тимчасовій виставці поруч зі Ступінчастою пірамідою Джосера в Саккарі, за 24 км від Каїра. Серед 150 бронзових статуеток, виявлених під час останніх розкопок, особливо вирізняється статуетка Імхотепа, який зробив революцію в архітектурі Стародавнього Єгипту.

[ + – ] Артефакти, виявлені вченими, включаючи саркофаги та статуетки

Імхотеп, який жив у 3 тисячолітті до н.е., побудував Ступінчасту піраміду Джосера, одну з ранніх у Стародавньому Єгипті. Пізніше він став шануватися як бог медицини.

Інші знайдені статуетки зображають різних богів і богинь, включаючи Бастет, Анубіса, Осіріса, Ісіду, Нефертум і Хатор. Крім того, команда єгиптологів також виявила 250 дерев'яних саркофагів з муміями всередині, що належать до пізнього періоду, приблизно до V століття до н. е.

Всередині одного саркофага експерти знайшли незайманий та запечатаний папірус, який у результаті передали до лабораторії Єгипетського національного музею у центрі Каїру для повної реставрації та вивчення.

Папірус довжиною 9 м містить глави з "Книги мертвих" — збірки похоронних текстів, що складається із заклинань, які єгиптяни використовували для проведення мертвих через підземний світ.

[ + – ] Розкопки проводились на археологічному об'єкті Саккара

Також експерти знайшли і бронзові посудини, що використовуються в ритуалах Ісіди, богині родючості в давньоєгипетській міфології.

Нагадаємо, що раніше в Саккара дослідники здійснили й інші не менш цікаві археологічні відкриття. Так, наприклад, у березні експерти знайшли стародавні гробниці, що виділяються багатим оздобленням. Як з'ясувалося, всі люди, поховані в цих гробницях, займали важливі посади в Стародавньому Єгипті.

А ось у травні експерти натрапили на гробницю людини, яка зберігає "таємні документи" фараона. Що примітно, працівники не встигли закінчити гробницю візира, а зробили лише начерки вапняною штукатуркою.

Крім того, ученим вдалося дізнатися, яким ароматом пахла остання цариця елліністичного Єгипту — Клеопатра. Завдяки стародавнім текстам та сучасній хімії, команда дійшла висновку, що цариця користувалася досить сильними, пряними та трохи мускусними парфумами. Причому трималися вони набагато довше за сучасні парфуми.