У Єгипті знайшли гробницю людини, яка зберігала "секретні документи" фараона (фото)

Найняті візиром талановиті ремісники не встигли завершити різьблення на фасаді його гробниці. Вони тільки зробили начерки вапняної штукатурки.

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Приблизно 4300 років тому несподівано помер давньоєгипетський сановник, який займався секретними документами для фараона. Робітники спішно намагалися прикрасити місце його поховання, але не встигли вирізати декоративні рельєфи жертовних тварин на фасаді, пише Smithsonian Magazine.

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Гробниця виявлена в давньоєгипетському некрополі Саккара. Вона належала людині, на ім'я Мехтьєтью. Ієрогліфи на гробниці вказують на те, що він займався документами правителя, а також служив священником та інспектором королівського майна.

Вчені датують знахідку, виявлену у Східчастій піраміді в Саккарі часом правління перших фараонів VI династії, приблизно 2300 до н.е.

[ + – ] Вчені датують знахідку приблизно 2300 до н.е.

Дослідники знайшли гробницю під час розкопок сухого рову, що оточує пірамідальний комплекс, неподалік іншого місця поховання, також виявленого командою — візира або високопосадовця, Мерефнебефа.

Мехтьєтью жив приблизно в той же час, під час правління перших трьох правителів VI династії: Титі, Усеркара і Піопі I. Досить престижна посада Мехтьєтью мала забезпечити йому достатній соціальний статус, щоб найняти вмілих працівників для будівництва та прикрашання його місця упокою.

Камінь гробниці був дуже тендітним і зажадав від експертів негайного втручання. Витонченість ліній та тонкість ліплення змагаються з кращими рельєфами у гробниці візира. Проте найняті візиром талановиті ремісники не встигли завершити різьблення на фасаді.

[ + – ] Дослідники знайшли гробницю під час розкопок сухого рову, що оточує пірамідальний комплекс, неподалік іншого місця поховання

Вони тільки робили начерки чорним чорнилом на вапняній штукатурці, свого роду чернетка для рельєфів, що зображають корів, оріксів та гірських козлів.

Попри незакінчену роботу, археологи вважають, що Мехтьєтью похований у своїй гробниці, а дізнатися про це напевно вони зможуть пізніше, оскільки вони розкопали тільки фасад.

Вони планують досліджувати внутрішню частину гробниці, яка, ймовірно, включає похоронну камеру і, можливо, мумію самого Мехтьєтью.

Саккара служила важливим давньоєгипетським місцем поховання понад 3000 років. Сьогодні 8-кілометрова ділянка усіяна залишками храмів, гробниць та пішохідних доріжок, які в сукупності охоплюють усю історію Стародавнього Єгипту.

Єгиптологи вивчають Саккару з 1850 року і продовжують виявляти там різні знахідки. Так, наприклад, минулого року дослідники виявили гробницю директора казначейства єгипетського фараона Рамзеса II.