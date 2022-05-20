В Египте обнаружили гробницу человека, который хранил "секретные документы" фараона (фото)

Нанятые визирем талантливые ремесленники не успели завершить резьбу на фасаде его гробницы. Они только сделали наброски известковой штукатурке.

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Примерно 4 300 лет назад неожиданно умер древнеегипетский сановник, который занимался секретными документами для фараона. Рабочие спешно пытались украсить место его захоронения, но не успели вырезать декоративные рельефы жертвенных животных на фасаде, пишет Smithsonian Magazine.

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Гробница была обнаружена в древнеегипетском некрополе Саккара. Она принадлежала человеку по имени Мехтьетью. Иероглифы на гробнице указывают на то, что он занимался документами правителя, а также служил священником и инспектором королевского имущества.

Ученые датируют находку, обнаруженную в Ступенчатой пирамиде в Саккаре временем правления первых фараонов VI династии, примерно 2300 годом до н.э.

[ + – ] Ученые датируют находку примерно 2300 годом до н.э.

Исследователи нашли гробницу во время раскопок сухого рва, который окружает пирамидальный комплекс, недалеко от другого места захоронения, также обнаруженного командой — визиря или высокопоставленного чиновника, Мерефнебефа.

Мехтьетью жил примерно в то же время, во время правления первых трех правителей VI династии: Тети, Усеркара и Пиопи I. Довольно престижная должность Мехтьетью должна была обеспечить ему достаточный социальный статус, чтобы нанять умелых работников для строительства и украшения его места упокоения.

Камень гробницы был очень хрупким и потребовал от экспертов немедленного вмешательства. Изящество линий и тонкость лепки соперничают с лучшими рельефами в гробнице визиря. Однако нанятые визирем талантливые ремесленники не успели завершить резьбу на фасаде.

[ + – ] Исследователи нашли гробницу во время раскопок сухого рва, который окружает пирамидальный комплекс, недалеко от другого места захоронения

Они только делали наброски черными чернилами на известковой штукатурке, своего рода черновик для рельефов, изображающих коров, ориксов и горных козлов.

Несмотря на незаконченную работу, археологи считают, что Мехтьетью был похоронен в своей гробнице, а узнать это наверняка они смогут позже, так как они раскопали только фасад.

Они планируют исследовать внутреннюю часть гробницы, которая, вероятно, включает в себя погребальную камеру и, возможно, мумию самого Мехтьетью.

Саккара служила важным древнеегипетским местом захоронения более 3000 лет. Сегодня 8-километровый участок усеян остатками храмов, гробниц и пешеходных дорожек, которые в совокупности охватывают всю историю Древнего Египта.

Египтологи изучают Саккару с 1850 года и продолжают обнаруживать там разные находки. Так, например, в прошлом году исследователи обнаружили гробницу директора казначейства египетского фараона Рамзеса II.