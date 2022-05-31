В Ісландії знайшли величезну штучну печеру епохи вікінгів (фото)

На думку вчених, печера використовувалася для утримання худоби, але яка була її мета до цього, поки що залишається загадкою.

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У процесі своїх нещодавніх розкопок в Одді на півдні Ісландії вчені знайшли серію штучних печер епохи вікінгів, що датуються X століттям н. е., пише Ancient Origins.

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Розкопки знайшли масивну систему взаємозалежних печер, які виявилися більшими і старшими, ніж вважалося раніше. А справжня мета їхньої споруди досі залишається загадкою.

Перша неушкоджена штучна печера в Одді була виявлена у 2018 році. Однак подальше дослідження цього місця помітило знайшло більшу печеру, пов'язану з першою. Саме її нині розкопує археологиня Крістборг Торсдоттір та її команда.

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Гарантування безпеки печери та того, що вона не обрушиться на людей, які працюють у ній, стало величезною проблемою для вчених. Текстура породи схильна до осипання, а печера глибока, що може призвести до небезпечних наслідків.

[ + – ] Одна з печер епохи вікінгів

Сам Одді є історично та культурно значущим місцем, яке колись було будинком для одного з найважливіших політичних центрів Ісландії, яким правив могутній клан Оддверьяр. Нинішнє археологічне дослідження біля Одді продовжується вже два роки.

На цей час експерти вже знайшли церкву, ферму та будинок священика. Важливо зазначити, що коли в Ісландію прийшло християнство приблизно 1 000 р. н. е., Одді був одним із перших місць, де була побудована церква.

У культурному плані Одді досяг свого піку між XI і XII століттями, з яскравою писемною культурою, яка збіглася з піднесенням клану Оддверьярів. Заковика в тому, що нинішня досліджувана рукотворна печера була похована до цього піку культурного розвитку, про що свідчить вивчення вулканічних шарів печери.

[ + – ] Вид із повітря на штучні печери поблизу Одді на півдні Ісландії

На думку вчених, штучна печера використовувалася для утримання худоби. Вона також згадується в міфології в "Легендах святих" єпископа Торлакура, датованих першою половиною XIII століття. У цій байці вона називалася Наутахеллір — бичача печера, яка зруйнувалась з 12 биками. Один із биків був врятований з-під завалів. Цікаво, що навіть у байці йдеться про крихкість печери.

Проте вчені ще багато чого не знають про цю рукотворну печеру. Швидше за все, перш ніж стати загоном для худоби, вона використовувалася для чогось іншого.

Нагадаємо, що раніше вчені здійснили інше не менш цікаве відкриття. Так, у Єгипті археологи натрапили на схованку із саркофагами та статуями. Бронзові статуетки здебільшого присвячувалися богам, проте одна з них особливо вирізнялася — статуя архітектора Імхотепа.