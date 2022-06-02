В одній із печер Іспанії знайдено "художню студію" неандертальців (фото)

У печері вчені також досліджували шари відкладень та зібрали фрагменти глиняного посуду, зразки останків тварин та людей, тканини, інструменти та багато іншого.

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Нове дослідження вчених свідчить про те, що печеру Cueva de Ardales на півдні Іспанії регулярно відвідували доісторичні люди протягом як мінімум 50 000 років, пише Forbes.

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Першими відвідувачами печери були неандертальці близько 65 000 років тому. Після цього сучасні люди використовували печеру в різні проміжки часу для створення творів мистецтва та виконання церемоніальних завдань.

В 1821 завдяки землетрусу вчені змогли отримати доступ в забуту печеру недалеко від міста Ардалес в провінції Малага. Cueva de Ardales прикрашена різноманітними стародавніми наскельними малюнками, але печера напрочуд мало досліджена відтоді, як її наново відкрили двісті років тому.

[ + – ] Першими відвідувачами печери були неандертальці близько 65 000 років тому

Щоб краще зрозуміти, коли печеру використовували й чому, група дослідників з Іспанії та Німеччини провела розкопки в районі входу в печеру. Вони взяли зразки з перших 20 м входу в печеру, де сходи XIX століття ведуть униз у внутрішні приміщення печери. В цьому районі вчені досліджували шари відкладень та зібрали фрагменти глиняного посуду, зразки останків тварин та людей, тканини, інструменти та багато іншого.

Щоб визначити, скільки років цим предметам, дослідницька група використовувала різні методи. Простий погляд на те, в якому шарі відкладень щось знаходиться, вже дає уявлення про те, як довго воно там лежало. Але експерти також застосували радіовуглецеве датування, щоб краще зрозуміти вік знайдених органічних матеріалів, таких як залишки деревного вугілля, кістки чи тканини.

Вони знайшли багато зразків охри, що відповідають творам мистецтва, створеним на цьому місці в епоху палеоліту. Розташування та положення людських останків також вказували на те, що печеру могли використовувати як місце поховання під час голоцену. Мало що вказувало на те, що в цих печерах жили люди, тому здається ймовірнішим, що місце використовували лише зрідка, наприклад, для поховань або для створення творів мистецтва.

[ + – ] Щоб краще зрозуміти, коли печера використовувалася і чому, група дослідників з Іспанії та Німеччини провела розкопки в районі входу в печеру

Проте не все, що знайшла дослідницька група, було доісторичним. Одним із цікавих предметів, виявлених ними, був шматок мотузки, який повністю кальцинувався з часом. На підставі радіовуглецевого датування та інших зразків з цієї частини входу виявилося, що цю мотузку використовували в XVI або XVII столітті.

Так, попри те, що вхід до печери був прихований до 1821 року, напевно, існував інший шлях усередину, і, принаймні, деякі люди знали, як туди потрапити. Варто зазначити, що в цьому дослідженні вивчено лише вхід до печери, а наскельні малюнки в цій частині печери сильно відрізняються від малюнків, знайдених далі.

Нагадаємо, що раніше археологи виявили іншу печеру, проте знахідка зроблена в Ісландії. Вчені вважають, що печеру могли використовувати для утримання худоби, проте навіщо її для цього застосовували, неясно.