400 метрів. Учені виявили найглибшу печеру в Австралії: як вона з'явилася (відео)

Глибина нової печери всього на 4 метри більша, ніж у попередньої печери-рекордсмена.

Австралійські вчені всього кілька днів тому виявили нову найглибшу печеру в Австралії. Територіально ця печера розташована на острові Тасманія та входить до складу печерної системи Niggly-Growling Swallet. Глибина нової печери, яку назвали Delta Variant, становить 401 метр, і це всього на 4 метри більше, ніж глибина попереднього рекордсмена — печери Niggly, повідомляє ScienceAlert.

Група дослідників готувалася до цього спуску пів року, а сам спуск зайняв 14 годин. За словами вчених, нове відкриття дає можливість ще краще вивчити природні процеси, що відбуваються в таких глибоких печерах. Також подібні дослідження дають можливість краще зрозуміти, як змінювався клімат Землі протягом мільйонів років.

[ + – ] Група дослідників готувалася до цього спуску пів року, а сам спуск зайняв 14 годин Фото: ScienceAlert

Хоча відкрита нещодавно печера і є найглибшою в Австралії, все ж таки найглибша печера глибиною в 2,2 км розташована в Грузії.

За словами вчених, подібні печери з'являються в карстових геологічних утвореннях. Тут гірські породи в основному складаються з вапняку, мармуру та доломіту. Поточна вода протягом дуже тривалого періоду часу вимиває гірську породу, і з'являються такі печери.

Карст також складається з крихітних скам'янілих мікроорганізмів, які накопичувалися мільйони років. Вони залишили по собі вапняковий осад, який створив відносно м'які геологічні структури. У міру того, як вода стікає через ущелини в скелі, вона розчиняє породу та формує систему печер.

[ + – ] Територіально ця печера розташована на острові Тасманія та входить до складу печерної системи Niggly-Growling Swallet. Глибина нової печери, яку назвали Delta Variant, становить 401 метр. Фото: Скриншот

Також на швидкість розмивання карстових порід упливає дощова вода, що має високу кислотність. Чим більша кислотність, тим швидше відбувається процес вимивання породи.

"Із наукової точки зору печери є дуже цінними об'єктами, так у них можна виявити печерні утворення, відомі як сталагміти й сталактити. Ці іноді гострі структури стирчать із дна печери та звисають із її стелі", — каже Габріель Роу з Університету Ньюкасла.

[ + – ] Із наукової точки зору печери є дуже цінними об'єктами, так у них можна виявити печерні утворення, відомі як сталагміти й сталактити Фото: The Conversation

Ці печерні утворення формуються, коли вода проходить через печеру. Як і при розрізі дерева, у цих структурах можна виявити річні кільця або шари. Аналіз цих шарів показує, які природні процеси відбулися мільйони років тому під час формування печери.

"За допомогою дослідження таких глибоких печер ми можемо відкрити багато секретів кліматичних змін на Землі в минулому", — говорить Роу.

Як уже писав Фокус, найдовша печерна система у світі виявилася ще довшою. Довжина коридорів у Мамонтовій печері, яка розташована в США, тепер становить 676 км.

Також Фокус писав про те, що в Ісландії вчені виявили величезну штучну печеру епохи вікінгів. Учені вважають, що цю печеру в 10 столітті використовували для утримання худоби.

Нагадуємо, що в одній із печер в Іспанії вчені знайшли "художню студію" неандертальців, а також рештки тварин і людей.