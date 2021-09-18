Плюс 13 км. Найдовша печерна система в світі виявилася ще довшою

Довжина коридорів в Мамонтовій печері досягає 676 км. Це приблизна відстань між Львовом і Черніговом.

Найдовша в світі печерна система встановила новий рекорд після того, як дослідники нанесли на карту ще 13 км тунелів в національному парку "Мамонтова печера" в американському штаті Кентуккі, пише Live Science.

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Довжина коридорів в Мамонтової печері досягає 676 км. Це приблизна відстань між Львовом і Черніговом.

"Вивчення печер досить довге і важке заняття. Вченим доводиться лазити, повзати, терпіти воду і бруд. Після картографи перетворюють дані, зібрані під час дослідження печерою, в карту", — розповіла Карен Уіллмс з Cave Research Foundation (CRF).

Це не перший випадок, коли Мамонтова печера "збільшилася". Вона увійшла в книгу рекордів в 1969 році, маючи в цілому 105 км задокументованих тунелів.

Під час 14-годинного дослідження в вересні 1972 року спелеологи з CRF виявили з'єднання між системою Мамонтової печери і системою Флінт-Рідж, в результаті чого загально відома відстань Мамонтової печери досягла 232 км.

Відтоді додаткові дослідження CRF ще більше збільшили кілометраж системи Мамонтової печери, включно з виявленням зв'язку між нею і меншими печерами, такими як Проктор, Роппель і Моррісон.

Система Мамонтової печери являє собою величезний лабіринт, що утворився в результаті ерозії вапняку: явища, відомого як карстовий рельєф, який також спостерігається в інших розчинних породах, таких як мармур і гіпс.

Карстовий рельєф виникає, коли вода від дощу і річок з поверхні землі просочується під неї через тріщини, розломи і отвори, повільно розчиняючи і формуючи м'яку підземну породу в печери і інші геологічні особливості.

Печерну систему в національному парку "Мамонтова печера" щорічно відвідують понад 2 мільйони осіб. У ній мешкає 130 видів диких тварин, включно з 14 видами тварин, що живуть виключно в печерах. Також важливо відзначити, що національний парк "Мамонтова печера" є одним з 13 природних об'єктів США, визнаних Світовою спадщиною ЮНЕСКО.