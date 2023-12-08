Работа посменно вредит нашему здоровью: ученые рассказали, чего стоит опасаться

Новое исследование предложило новый взгляд на не очевидные проблемы работы в разные смены и их пагубное и опасное влияние на многие аспекты нашей жизни.

Мало кто из нас когда-нибудь задумывался о том, как работа в ночную или сменную смену может повлиять на ваш сон. Но ученые всегда проявляют интерес к самым не очевидным вопросам. Всестороннее исследование, в котором приняли участие более 37 000 человек, пролило новый свет на эту тему, и результаты оказались весьма впечатляющими, особенно для "ночных сов", работающих по найму, пишет Neuroscience News.

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Главный вывод из исследования довольно прост: если вы регулярно работаете в ночную смену, велики шансы, что ваш сон может пострадать. 51 % работников, работающих в ночную смену, сообщили, что испытывают как минимум одно расстройство сна. Это очень важный результат, учитывая, какую важную роль играет сон в нашем общем здоровье и самочувствии.

Исследование не ограничилось выявлением проблемы, но и выяснило, кто в наибольшей степени подвержен ей. Оказалось, что молодые взрослые с низким уровнем образования более подвержены нарушениям сна из-за сменной работы. Это подчеркивает необходимость разработки целевых стратегий для помощи именно этой группе.

Интересно, что исследование также показало, что демографические факторы, такие как возраст, пол и уровень образования, играют значительную роль в качестве сна среди сменных работников. Например, оказалось, что женщины чаще страдают от расстройств сна, а пожилые работники, как правило, спят меньше часов.

Итак, почему нас это должно волновать? Помимо очевидных причин, таких как чувство сонливости и потребность в дополнительной чашке кофе, плохой сон может серьезно повлиять на нашу повседневную деятельность, как умственную, так и физическую. Для 21 % работников в Европейском союзе, которые работают по сменам, это очень важно.

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Ведущий автор исследования, доктор Марик Лансель, считает, что, хотя некоторые работники, работающие в ночную смену, могут справляться с этим лучше, чем другие, большинство, скорее всего, будут испытывать трудности с регулярным здоровым сном из-за того, что не могут синхронизироваться с дневной рабочей средой. Это означает, что и работодатели, и сотрудники должны знать о возможных последствиях и изучить стратегии по их снижению.

Несмотря на то, что исследование дает важные сведения, важно отметить его ограничения. Например, люди с расстройствами сна могут быть более склонны к участию в подобных исследованиях. Тем не менее, результаты исследования дают ценную информацию для формирования политики на рабочем месте и личных привычек, направленных на улучшение здоровья сменных работников.

Это исследование — не просто статистика и процентные показатели; это тревожный звонок о влиянии сменной работы на сон. Понимая и решая эти проблемы, мы можем сделать значительные шаги к улучшению здоровья сна тех, кто поддерживает наш мир в рабочем состоянии, даже когда мы спим.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.