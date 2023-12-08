Празднование с ноткой древности: какой народ первым начал делать подарки на день рождения

День рождения — это традиция, которая уже давно вошла в нашу жизнь, и мы с нетерпением ждем радость празднования и теплоту поздравлений от близких людей. Однако происхождение традиции приносить подарки на день рождения имеет на самом деле древние корни.

На заре человеческой цивилизации празднование дня рождения в разных культурах отличалось. В Древнем Египте фараоны отмечали годовщины коронации драгоценными подарками. Так же ранние шумеры в Месопотамии отмечали "дни рождения" своих царей подношениями, пишет Ancient Origins.

Греки и римляне добавили свой колорит: римляне начали празднование дня рождения простого человека, что сопровождалось небольшими подарками, которые отгоняли зло.

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В Древнем Китае традиция Хун Бао, красных конвертов с деньгами, связанная с днями рождения, берет свое начало еще со времен династии Хань. Индуистские традиции делали акцент на духовных аспектах, а подарки отражали ценности и верования.

Средневековая Европа была свидетелем разнообразных обычаев празднования дней рождения. В то время как аристократия обменивалась пышными подарками, простые люди выбирали скромные, сделанные собственноручно жетоны. Подарки имели символическое значение, например, драгоценные камни означали богатство. Акт дарения стал социальным жестом, потенциально указывающим на союзы между знатными особами.

Эпоха Возрождения и XVII век ознаменовали культурный сдвиг, подчеркивающий личные вехи. Элитные классы устраивали грандиозные празднования с экстравагантными подарками, связывая богатство с социальным статусом и дарением подарков.

Годовщины коронации в Древнем Египте были похожи на современные дни рождения Фото: Fanny Schertzer / CC BY-SA 4.0

В XVIII-XIX веках социальные изменения и индустриализация повлияли на празднование дней рождения. Средний класс перенял аристократические обычаи, сделав празднование более доступным. Промышленная революция способствовала распространению культуры потребления, обеспечив доступными товарами широкое распространение подарков.

XX век принес с собой коммерческие влияния, способствующие изысканным празднованиям и подаркам. Поздравительные открытки и декоративные обертки стали стандартом, а цифровая эпоха ввела онлайн-покупки и виртуальные подарки. Коммерциализация повлияла на общественные ожидания, выделяя материальный аспект подарков.

В последние годы экологическое сознание побудило к переходу на экологические и экспериментальные подарки. Акт дарения и получения подарков выходит за пределы материализма, служа выражением любви и связи. Даже в древние времена люди осознавали глубокое эмоциональное воздействие продуманных подарков.

История подарков на день рождения ткет богатый гобелен, охватывающий разные культуры и эпохи. Независимо от того, обменивались ли драгоценными жетонами в Древнем Египте, или выбирали экологически чистые подарки в XXi веке, суть остается неизменной.

День рождения — это не просто праздник, это прочное выражение человеческой связи, традиция, передающаяся сквозь века, окутанная радостью дарения и получения искренних подарков,

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