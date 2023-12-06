Роль женщин в гончарстве: новое исследование меняет представление о древней истории (фото)

Ученые исследовали древнюю амфору, изготовленную в 700-х годах до н. э., и обнаружили, что ее могла создать женщина. Это открытие меняет представление о гончарстве во времена греческого железного века.

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Дипилонская амфора, потрясающая ваза высотой 1,5 м, датированная 700 годом до н. э., известна своим сложным похоронным сюжетом и причудливыми узорами. Традиционно ее приписывали мужчине-ремесленнику, так называемому "мастеру Дипилону", но новое исследование Сары Мюррей и ее команды из Университета Торонто предлагает другой нарратив, пишет Greek Reporter.

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Когда исторических записей очень мало, гончарство служит важным окном в прошлое. Мюррей ставит под сомнение общепринятое предположение, что только мужчины создавали эти шедевры, предполагая, что женщины играли значительную роль, особенно в период раннего греческого железного века с 1050 до 700 года до н. э.

Дипилонская амфора, потрясающая ваза высотой 1,5 м, датированная 700 годом до н. э., известная своим сложным погребальным сюжетом и причудливыми узорами Фото: Wikimedia Commons

Изменение общественной динамики в железном веке, обозначенное сокращением населения по сравнению с предыдущим бронзовым веком, возможно, побудило женщин заняться гончарством. Хотя следующая архаическая эпоха наблюдала возрождение населения и общественных ролей, Мюррей утверждает, что именно в этот период женщины оставили свой след в древнегреческом гончарстве.

Изучение Дипилонской амфоры обнаруживает отчетливые изменения в отделке, подчеркивая геометрические узоры, такие как зигзаги и ромбы. Мюррей предполагает связь с ткачеством, традиционно женским искусством того времени. Воспроизведение ткацких узоров на вазе намекает на значительный вклад женщин в древнегреческое искусство.

Изображение плакальщиц еще больше подтверждает теорию Мюррей. Она отмечает, что женщины играли важную роль в погребальных ритуалах, включая подготовку тела к погребению и траур — общую тему для разных цивилизаций.

На гончарных изделиях железного века часто изображены женщины, занятые повседневными делами, такими как ткачество, что подчеркивает важность женских ролей в этот период. В противоположность этому, более поздняя керамическая посуда архаического периода переходит к таким темам, как батальные сцены и поэзия.

Чтобы подтвердить эти утверждения, нынешние исследования имеют целью изучить керамику на предмет древних отпечатков пальцев, что потенциально может выявить пол создателей. Джули Груби из Дартмутского колледжа является первопроходцем в этом подходе, выражая уверенность в выводах Мюррей.

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Исследование не только проливает свет на роль женщин в гончарстве, но и выделяет динамичный характер общественных ролей на протяжении истории. Дипилонская амфора, которая когда-то считалась произведением исключительно мастера-мужчины, теперь символизирует коллективные усилия, выходящие за пределы традиционных гендерных ролей в мире древнегреческого искусства.

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