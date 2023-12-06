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Технологии и наука

Роль женщин в гончарстве: новое исследование меняет представление о древней истории (фото)

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Фото: Wikimedia Commons | Ученые исследовали древнюю амфору, изготовленную в 700-х годах до н. э.

Ученые исследовали древнюю амфору, изготовленную в 700-х годах до н. э., и обнаружили, что ее могла создать женщина. Это открытие меняет представление о гончарстве во времена греческого железного века.

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Дипилонская амфора, потрясающая ваза высотой 1,5 м, датированная 700 годом до н. э., известна своим сложным похоронным сюжетом и причудливыми узорами. Традиционно ее приписывали мужчине-ремесленнику, так называемому "мастеру Дипилону", но новое исследование Сары Мюррей и ее команды из Университета Торонто предлагает другой нарратив, пишет Greek Reporter.

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Когда исторических записей очень мало, гончарство служит важным окном в прошлое. Мюррей ставит под сомнение общепринятое предположение, что только мужчины создавали эти шедевры, предполагая, что женщины играли значительную роль, особенно в период раннего греческого железного века с 1050 до 700 года до н. э.

ваза, амфора, Дипилон, история, женщина, гончарство, исследования, история, люди, Греция, железный век, общество, эпоха, ткачество, искусство Fullscreen
Дипилонская амфора, потрясающая ваза высотой 1,5 м, датированная 700 годом до н. э., известная своим сложным погребальным сюжетом и причудливыми узорами
Фото: Wikimedia Commons

Изменение общественной динамики в железном веке, обозначенное сокращением населения по сравнению с предыдущим бронзовым веком, возможно, побудило женщин заняться гончарством. Хотя следующая архаическая эпоха наблюдала возрождение населения и общественных ролей, Мюррей утверждает, что именно в этот период женщины оставили свой след в древнегреческом гончарстве.

Изучение Дипилонской амфоры обнаруживает отчетливые изменения в отделке, подчеркивая геометрические узоры, такие как зигзаги и ромбы. Мюррей предполагает связь с ткачеством, традиционно женским искусством того времени. Воспроизведение ткацких узоров на вазе намекает на значительный вклад женщин в древнегреческое искусство.

Изображение плакальщиц еще больше подтверждает теорию Мюррей. Она отмечает, что женщины играли важную роль в погребальных ритуалах, включая подготовку тела к погребению и траур — общую тему для разных цивилизаций.

На гончарных изделиях железного века часто изображены женщины, занятые повседневными делами, такими как ткачество, что подчеркивает важность женских ролей в этот период. В противоположность этому, более поздняя керамическая посуда архаического периода переходит к таким темам, как батальные сцены и поэзия.

Чтобы подтвердить эти утверждения, нынешние исследования имеют целью изучить керамику на предмет древних отпечатков пальцев, что потенциально может выявить пол создателей. Джули Груби из Дартмутского колледжа является первопроходцем в этом подходе, выражая уверенность в выводах Мюррей.

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Исследование не только проливает свет на роль женщин в гончарстве, но и выделяет динамичный характер общественных ролей на протяжении истории. Дипилонская амфора, которая когда-то считалась произведением исключительно мастера-мужчины, теперь символизирует коллективные усилия, выходящие за пределы традиционных гендерных ролей в мире древнегреческого искусства.

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