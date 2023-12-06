Роль жінок у гончарстві: нове дослідження змінює уявлення про древню історію (фото)

Учені дослідили древню амфору, виготовлену у 700-х роках до н. е., та виявили, що її могла створити жінка. Це відкриття змінює уявлення про гончарство в часи грецького залізного віку.

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Дипілонська амфора, приголомшлива ваза заввишки 1,5 м, датована 700 роком до н. е., відома своїм складним похоронним сюжетом та вигадливими візерунками. Традиційно її приписували чоловікові-реміснику, так званому "майстру Дипілону", але нове дослідження Сари Мюррей та її команди з Університету Торонто пропонує інший наратив, пише Greek Reporter.

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Коли історичних записів дуже мало, гончарство слугує важливим вікном у минуле. Мюррей ставить під сумнів загальноприйняте припущення, що лише чоловіки створювали ці шедеври, припускаючи, що жінки відігравали значну роль, особливо в період раннього грецького залізного віку з 1050 до 700 року до н. е.

Дипілонська амфора, приголомшлива ваза заввишки 1,5 м, датована 700 роком до н. е., відома своїм складним похоронним сюжетом та вигадливими візерунками Фото: Wikimedia Commons

Зміна суспільної динаміки в залізному віці, позначена скороченням населення порівняно з попереднім бронзовим віком, можливо, спонукала жінок зайнятися гончарством. Хоча наступна архаїчна епоха спостерігала відродження населення та суспільних ролей, Мюррей стверджує, що саме в цей період жінки залишили свій слід у давньогрецькому гончарстві.

Вивчення Дипілонської амфори виявляє виразні зміни в оздобленні, підкреслюючи геометричні візерунки, такі як зигзаги та ромби. Мюррей припускає зв'язок з ткацтвом, традиційно жіночим мистецтвом того часу. Відтворення ткацьких візерунків на вазі натякає на значний внесок жінок у давньогрецьке мистецтво.

Зображення плакальниць ще більше підтверджує теорію Мюррей. Вона зазначає, що жінки відігравали важливу роль у похоронних ритуалах, включаючи підготовку тіла до поховання та жалобу — спільну тему для різних цивілізацій.

На гончарних виробах залізного віку часто зображені жінки, зайняті повсякденними справами, такими як ткацтво, що підкреслює важливість жіночих ролей у цей період. На противагу цьому, пізніший керамічний посуд архаїчного періоду переходить до таких тем, як батальні сцени та поезія.

Щоб підтвердити ці твердження, теперішні дослідження мають на меті вивчити кераміку на предмет давніх відбитків пальців, що потенційно може виявити стать творців. Джулі Грубі з Дартмутського коледжу є першопрохідцем у цьому підході, висловлюючи впевненість у висновках Мюррей.

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Дослідження не лише проливає світло на роль жінок у гончарстві, а й виділяє динамічний характер суспільних ролей протягом історії. Дипілонська амфора, яка колись вважалася витвором виключно майстра-чоловіка, тепер символізує колективні зусилля, що виходять за межі традиційних гендерних ролей у світі давньогрецького мистецтва.

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