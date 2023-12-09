Бэби-бум через 9 месяцев после Рождества: ученые говорят, что дело не в количестве секса

Исследователи выяснили, что в увеличении количества зачатий детей в праздники есть биологический компонент, который зависит от времени года.

Во время зимних праздников вы с большей вероятностью будете уютно проводить время дома со своим партнером и с меньшей вероятностью выйдете мерзнуть на улицу. Можно подумать, что это дает больше времени для того, чтобы забеременеть. Однако исследования показывают, что дело не в том, что у вас больше секса. Об этом пишет Daily Mail.

Качество спермы зависит от времени года

Исследование, опубликованное в журнале Obstetrics & Gynecology, показало, что качество спермы зимой улучшается по сравнению с летом. Ученые обнаружили, что у мужчин зимой и ранней весной вырабатывается 70 млн сперматозоидов на 1 мл спермы по сравнению с 68 млн в конце весны.

Также, согласно исследованию, 5% зимних сперматозоидов были быстрее по сравнению с 3% весенних. Понятно, что более быстрые сперматозоиды с большей вероятностью достигнут яйцеклетки, что повышает вероятность зачатия.

"Наших результаты показали, что нормальная сперма будет лучше зимой, тогда как в случаях, связанных с низким количеством сперматозоидов, следует выбирать для зачатия весну и осень", – пишут исследователи.

Кроме того, исследование, проведенное в 2021 году среди полицейских в возрасте 40 – 50 лет, показало, что у них самый высокий уровень тестостерона был осенью и зимой, а самый низкий – в мае. Команда ученых обнаружила, что на уровень тестостерона влияют температура и количество дневного света.

Тестостерон – мужской половой гормон, вырабатываемый в основном в яичках. Однако, рецепторы тестостерона распространены по всему телу. По данным клиники "Майо", он отвечает за:

плотность костей;

распределение жира;

мышечную массу;

волосы на лице и теле;

половое влечение;

выработку спермы.

Это также приводит к увеличению шансов на зачатие.

Восприимчивость яйцеклеток, частота овуляций и сроки беременности

Кроме того, известно, что в это время года женская яйцеклетка становится более восприимчивой к сперме. Другие исследования показывают, что увеличение продолжительности светового дня может быть связано и с более высокой частотой овуляции.

Время года также может повлиять на здоровье ребенка. Исследование, проведенное учеными Калифорнийского университета, показало, что дети, зачатые в мае, на 13% чаще рождаются недоношенными, и в среднем рождаются на неделю раньше. Исследователи обнаружили, что продолжительность пребывания плода в утробе матери неуклонно снижается с января по май, а затем возвращается к нормальному уровню в июне.

Напомним, люди смогут зачать детей в космосе: эксперимент покажет, какими будут "внепланетные" младенцы. Компания из Нидерландов планирует помочь людям рожать детей в космосе, но сначала эксперименты проведут на мышах.

Ранее Фокус писал, чир в Австралии родилась первая девочка, зачатая с помощью альтернативы ЭКО. Хотя детей рожденных с помощью нового способа оплодотворения еще совсем немного, это значительное событие, знаменующее, что люди все чаще прибегают к более эффективному, дешевому и безопасному методу лечения бесплодия.