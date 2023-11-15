Люди смогут зачать детей в космосе: эксперимент покажет, какими будут "внепланетные" младенцы

Компания из Нидерландов планирует помочь людям рожать детей в космосе, но сначала эксперименты проведут на мышах.

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Еще ни один человек не был рожден в космосе, но компания Spaceborn United из Нидерландов планирует изменить эту ситуацию. Первые эксперименты будут проведены с эмбрионами мышей, а затем в планах компании провести эксперименты с эмбрионами человека, пишет Daily Mail.

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Пока что люди не заселили ни Луну, ни Марс, но некоторые ученые считают, что это лишь вопрос времени. То есть люди в будущем станут межпланетным видом, считают и в компании Spaceborn United. Если человечество превратится в такой вид, то нужно найти способы рожать детей в космосе.

Согласно заявлению нидерландской компании, в ближайшем будущем планируется провести эксперимент, чтобы проверить смогут ли зачать и родить в космосе здоровых детенышей мыши. В конечном итоге в компании планируют провести подобный эксперимент с зачатием и рождением человеческих детей.

В компании создали космический инкубатор для эмбрионов, где должны хранится сперматозоиды и яйцеклетки, которые затем должны объединится на низкой околоземной орбите для создания эмбриона. Через 5-6 дней после появления, этот эмбрион будет заморожен, чтобы пережить вход в атмосферу, и доставлен на Землю. Здесь его должны исследовать, чтобы понять можно ли его имплантировать суррогатной матери, которая бы выносила детеныша. Запуск космического инкубатора на орбиту запланирован на ноябрь следующего года. После этого эксперимента в компании Spaceborn United собираются провести тест с человеческими эмбрионами, которые появятся в условиях космоса.

Опасность для развития эмбрионов в космосе – это наличие космического излучения, которое может привести к мутациям ДНК Фото: Daily Mail

Одним из основных препятствий размножения в космосе является отсутствие здесь гравитации. Если нет гравитации, то даже половой акт у двух людей будет происходить чрезвычайно тяжело. Но даже если произойдет зачатие до конца не ясно, как отсутствие гравитации повлияет на развитие эмбриона.

Как показывают исследования, в условиях космоса может произойти изменение деления эмбриональных стволовых клеток и процесса их превращения в разные типы клеток. Также космическая среда может изменить способ защиты клеток от повреждения ДНК. Но эти исследования проводились в лабораториях на Земле, поэтому точно не ясно какая ситуация с эмбриональными клетками животных или человека будет в настоящем космосе.

Еще одна опасность для развития эмбрионов в космосе – это наличие космического излучения, которое может привести к мутациям ДНК и появлению рака. Еcли на низкой околоземной орбите астронавтов защищает магнитное поле Земли от этого излучения, то во время путешествия на Марс или в другие уголки Солнечной системы такой защиты не будет.

Стоит заметить, что сейчас активно развивается сфера космического туризма и, хотя еще нет ни одного подтвержденного факта секса в космосе, все же в ближайшем будущем, возможно, какая-то пара попытается во время такого полета заняться сексом. И, возможно, это даже приведет к зачатию ребенка в космосе.

Как уже писал Фокус, некоторые ученые считают, что занятие сексом в космосе очень опасно для человека и приводят свои аргументы в пользу этого утверждения.