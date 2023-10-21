Любовь в невесомости: как повлияет космос на наши интимные отношения

Хотя отчаянных безумцев, решивших проверить на себе все тяготы любви в невесомости космоса, пока не нашлось, а космонавты неуклонно отмалчиваются о своим деяниях на МКС, наука все чаще начинает обращать на возможность размножения в космосе внимание.

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Космос – на данный момент является последним рубежом и испытанием прогресса человечества. И, как выясняется, он интересен ученым и для понимания человеческой биологии и взаимоотношений. Некоторые недавние высказывания и комментарии космонавтов в сочетании с надвигающейся реальностью коммерческого космического туризма выдвинули на передний план вопрос интимного характера, заставляющегося задуматься о возможности сексуальных отношений в космосе, пишет Mashable.

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Когда астронавт Майк Маллейн провел свое первое утро на шаттле Discovery, он испытал интенсивную физическую реакцию, которая опровергла прежние предположения ученых о поведении нашего организма в космосе. Вопреки раннему научному скептицизму в отношении эрекции в космосе, из-за измененного кровотока и снижения уровня гормонов полового влечения, оказалось, что условия невесомости могут иногда только усиливать возбуждение. Некоторые астронавты даже в шутку окрестили это явление "космической виагрой".

Однако NASA хранит молчание по этому поводу, хотя у нее нет официальной политики в отношении сексуальной активности в космосе. Их подход прост и заключается в доверии к профессионализму астронавтов. Однако по мере того как космический туризм становится все более распространенным, а такие компании, как SpaceX и Blue Origin, планируют более длительные полеты и потенциальные колонии, эта тема становится как никогда актуальной.

Итак, возможно ли что-то подобное в космосе? Прямого научного ответа на этот вопрос нет, потому что никто официально не пытался это сделать. Однако есть ряд очевидных проблем. Главное препятствие — отсутствие гравитации. Здесь, на Земле, мы зависим от силы тяжести. Но в космосе каждое нажатие или притяжение вызывает равную и противоположную реакцию, что означает, что пары будут отдаляться друг от друга во время интимной близости.

Но люди изобретательны. Возможные решения могут быть самыми разнообразными: от использования стен на Международной космической станции, покрытых липучками, до использования техники, которую космонавты применяют для проведения сердечно-легочной реанимации. Существует даже запатентованный "2Suit" — специальная одежда, разработанная специально для интимной близости в космосе. Независимо от метода, при определенной изобретательности интимная близость в невесомости может оказаться вполне осуществимой.

Астронавт Саманта Кристофоретти показывает то как проводят сердечно-легочную реанимацию в космосе

Хотя NASA в основном хранит молчание по этому вопросу, в 1980-х годах, когда возможность совместной работы мужчин и женщин в космосе стала реальностью, эта тема все же возникла. Некоторые считали, что NASA должно предусмотреть и спланировать возможные отношения и интимную близость во время длительных полетов. Предложения были самыми разнообразными: от создания спальных отсеков для двух человек со звукоизолирующими материалами до проведения дискуссий о поддержании профессиональных отношений в тесном помещении. Однако эти разговоры вызвали определенный политический резонанс и отошли на второй план, оставив тему практически не затронутой.

Дело не только в механике, но и в комфорте и гигиене. Космос — это не пятизвездочный отель. Космонавты не могут принимать душ, а ежедневные строгие физические нагрузки, направленные на поддержание здоровья мышц и костей, заставляют их обильно потеть. В космосе пот не капает, а парит, создавая вокруг космонавта ауру, наполненную влагой. Это, возможно, не самая благоприятная среда для интимной близости.

Кроме того, отсутствие данных о том, как ведут себя в условиях микрогравитации другие биологические жидкости, вызывает вопросы. Например, как будет действовать в космосе естественное женское возбуждение и связанная с ним смазка? Мы все еще находимся в неведении, и до тех пор, пока не получим сведений из первых рук или результатов исследований, можем только строить самые дерзкие предположения.

По мере того как космические полеты становятся все более доступными, вопрос об интимной жизни в космосе становится не только любопытным, но и этическим, безопасным и подготовленным. Как метко заметила доктор Шона Пандья, "если мы не выясняем это с этической точки зрения, то мы лишь подготавливаем себя к дополнительным проблемам в будущем".

В конечном счете, освоение космоса — это не только познание Вселенной, но и познание самих себя. По мере удаления от родной планеты сложная взаимосвязь между биологией человека, его взаимоотношениями и просторами космоса, несомненно, будет продолжать захватывать наше воображение и научное любопытство.

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