Опасный прогресс. К 2120 году большая часть коммуникаций на Земле не будет биологической

Сегодня человеческие данные — лишь одна из частей обмена, но ученые полагают, что вскоре они могут стать подавляющей доминирующей частью.

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Жизнь на Земле представляет собой великолепный танец данных: от песен птиц во дворе до химического обмена между деревьями в лесу. По сути, обмен информацией между живыми существами является неотъемлемой частью существования и эволюции, пишет Science Alert.

Люди также являются неотъемлемой частью этого танца: дружеские беседы, заголовки в газетах и даже видеоролики в TikTok. Исследователи отмечают, что сегодня человеческие данные представляют собой лишь одну часть обмена живыми данными на планете, однако вскоре, как полагают исследователи, они могут стать подавляющей доминирующей частью. К слову, ученые также считают, что, то же самое верно для всех развитых цивилизаций, а значит может оказать влияние на наши поиски инопланетной жизни.

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Отметим, что получить точную оценку скорости обмена данными между наземными организмами — задачка не из простых. Однако ученым удалось оценить эту скорость на порядок. Один из способов это сделать — посмотреть на количество живых клеток и на то, как они обмениваются ими, поскольку они составляют основную массу жизни на планете.

Предыдущие исследования показали, что общее количество прокариотов, таких как бактерии, составляет около 10 в 29 степени клеток. Все эти клетки обмениваются одним битом информации примерно за 3 часа — в широком смысле биосфера Земли обменивается примерно 10 в 24 степени битами информации за секунду. Сумму цифровой информации, которой обмениваются люди, оценить немного проще. Опираясь на данные по обмену через интернет ученые рассчитали, что скорость передачи данных составляет около 10 в 15 степени бит/с, что составляет миллиардную долю биосферной скорости.

Ученые отмечают, несмотря на то, что биосфера относительно стабильна во времени, обмен людьми цифровыми данными растет в геометрической прогрессии. В конце концов, если наша техносфера продолжит расширяться подобными темпами, уже к 2120 году она обгонит биосферу менее чем через столетие.

Исследователи отмечают, что обмен данными происходит на физическом уровне: химическое воздействие, оптическое волокно или электрические цепи. Для поддержания каждой из них потребуется энергия. Ученые отмечают, что в данный момент эта энергия сосредоточена на данных о биосфере, однако в один момент все может измениться — доминировать будут данные о техносфере.

Если эта тенденция характерна и для развитых цивилизаций, то спектр силы планеты с разумной жизнью, вероятно, будет технологичным, а не биологическим. В результате ученые полагают, что однажды, используя эти данные и ищу отчетливо синтетическую тепловую структуру, мы сможем обнаружить вне планетные цивилизации.

Впрочем, даже если нас не слишком интересует поиск инопланетной жизни, растущая техносфера, вероятно, окажет существенное влияние на жизнь на Земле. Люди уже оказывают огромное влияние на биоразнообразие Земли и глобальную температуру, если мы продолжим развиваться в том же направлении, мы можем значительно сократить ресурсы данных о нечеловеческой жизни.

Ранее Фокус писал о том, что внеземная жизнь будет обнаружена уже через 20 лет: что говорят ученые.