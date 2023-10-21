Любов у невагомості: як вплине космос на наші інтимні стосунки

Хоча відчайдушних божевільних, які вирішили перевірити на собі всі тяготи кохання в невагомості космосу, поки що не знайшлося, а космонавти неухильно відмовчуються від своїх діянь на МКС, наука все частіше починає звертати на можливість розмноження в космосі увагу.

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Космос — на даний момент є останнім рубежем і випробуванням прогресу людства. І, як з'ясовується, він цікавий вченим і для розуміння людської біології та взаємин. Деякі нещодавні висловлювання і коментарі космонавтів у поєднанні з реальністю комерційного космічного туризму, що насувається, висунули на передній план питання інтимного характеру, що змушує замислитися над можливістю сексуальних стосунків у космосі, пише Mashable.

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Коли астронавт Майк Маллейн провів свій перший ранок на шатлі Discovery, він відчув інтенсивну фізичну реакцію, яка спростувала попередні припущення вчених про поведінку нашого організму в космосі. Всупереч ранньому науковому скептицизму щодо ерекції в космосі, через змінений кровотік і зниження рівня гормонів статевого потягу, виявилося, що умови невагомості можуть іноді тільки посилювати збудження. Деякі астронавти навіть жартома охрестили це явище "космічною віагрою".

Однак NASA зберігає мовчання з цього приводу, хоча у неї немає офіційної політики щодо сексуальної активності в космосі. Їхній підхід простий і полягає в довірі до професіоналізму астронавтів. Однак у міру того як космічний туризм стає дедалі поширенішим, а такі компанії, як SpaceX і Blue Origin, планують триваліші польоти і потенційні колонії, ця тема стає як ніколи актуальною.

Отже, чи можливо щось подібне в космосі? Прямої наукової відповіді на це запитання немає, бо ніхто офіційно не намагався це зробити. Однак є низка очевидних проблем. Головна перешкода — відсутність гравітації. Тут, на Землі, ми залежимо від сили тяжіння. Але в космосі кожне натискання або тяжіння викликає рівну і протилежну реакцію, що означає, що пари віддалятимуться одна від одної під час інтимної близькості.

Але люди винахідливі. Можливі рішення можуть бути найрізноманітнішими: від використання стін на Міжнародній космічній станції, покритих липучками, до використання техніки, яку космонавти застосовують для проведення серцево-легеневої реанімації. Існує навіть запатентований "2Suit" — спеціальний одяг, розроблений спеціально для інтимної близькості в космосі. Незалежно від методу, за певної винахідливості інтимна близькість у невагомості може виявитися цілком здійсненною.

Астронавтка Саманта Крістофоретті показує те, як проводять серцево-легеневу реанімацію в космосі

Хоча NASA здебільшого зберігає мовчання з цього питання, у 1980-х роках, коли можливість спільної роботи чоловіків і жінок у космосі стала реальністю, ця тема все ж виникла. Дехто вважав, що NASA має передбачити і спланувати можливі стосунки та інтимну близькість під час тривалих польотів. Пропозиції були найрізноманітнішими: від створення спальних відсіків для двох осіб зі звукоізолюючими матеріалами до проведення дискусій щодо підтримання професійних стосунків у тісному приміщенні. Однак ці розмови викликали певний політичний резонанс і відійшли на другий план, залишивши тему практично не порушеною.

Справа не тільки в механіці, а й у комфорті та гігієні. Космос — це не п'ятизірковий готель. Космонавти не можуть приймати душ, а щоденні суворі фізичні навантаження, спрямовані на підтримку здоров'я м'язів і кісток, змушують їх рясно потіти. У космосі піт не капає, а парить, створюючи навколо космонавта ауру, наповнену вологою. Це, можливо, не найсприятливіше середовище для інтимної близькості.

Крім того, відсутність даних про те, як поводяться в умовах мікрогравітації інші біологічні рідини, викликає питання. Наприклад, як діятиме в космосі природне жіноче збудження і пов'язана з ним змазка? Ми все ще перебуваємо в невіданні, і доти, доки не отримаємо відомостей із перших рук або результатів досліджень, можемо тільки робити найсміливіші припущення.

У міру того як космічні польоти стають дедалі доступнішими, питання про інтимне життя в космосі стає не тільки цікавим, а й етичним, безпечним і підготовленим. Як влучно зауважила докторка Шона Пандья, "якщо ми не з'ясовуємо це з етичного погляду, то ми лише готуємо себе до додаткових проблем у майбутньому".

Зрештою, освоєння космосу — це не тільки пізнання Всесвіту, а й пізнання самих себе. У міру віддалення від рідної планети складний взаємозв'язок між біологією людини, її взаємовідносинами і просторами космосу, безсумнівно, продовжуватиме захоплювати нашу уяву і наукову цікавість.

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