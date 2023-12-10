Карта мира изменится. На Земле появится совершенно новый океан: почему это произойдет (видео)

Внутренние силы планеты буквально разрывают один из континентов на две части. Когда это произойдет, между двумя массивами суши образуется новая водная структура.

Африка медленно, но верно распадается на две части. Этот процесс, как и все в геологии, чрезвычайно долгий и, вероятно, потребуется от 5 до 10 миллионов лет, но в конечном итоге часть Восточной Африки все же отделится от основного континента. Предполагается, что этот процесс приведет к возникновению нового континента между двумя массивами суши, пишет IFLScience.

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Колоссальный распад континента вызван Восточно-Африканской рифтовой системой (EARS) — это один из крупнейших разломов на Земля, протяжность которого составляет тысячи километров и затрагивает сразу несколько стран, в том числе:

Эфиопию; Кению; Демократическую Республику Конго; Уганду; Руанду; Бурунди; Замбию; Танзанию; Малави; Мозамбик.

Еще в 2004 году исследователи изучили эту рифтовую систему и обнаружили, что Африканская плита разделяется на две части: меньшую Сомалийскую плиту и большую Нубийскую. Известно, что они отдаляются друг от друга с черепашьей скоростью — всего несколько миллиметров в год.

Спустя 14 лет новость о появлении трещины, которая разрывает Африку на две части, стала вирусной. Многие даже утверждали, что появление трещины является свидетельством того, что континент уже раскололся на две части прямо на наших глаза. Однако по словам ученых, несмотря на то, что появление трещины действительно связано с EARS, два ли можно использовать ее в качестве доказательства "великого раскола Африки".

Ученые предполагают, что данная трещина, по сути, была ишь локализованным проявлением регулярной рифтогенной активности в долине. Отметим, что EARS в действительности находится в этом процессе последние около 25 миллионов лет, а трещина в Кении является лишь косвенным намеком на то, что в действительности происходит на континенте.

В то же время исследования показывают, что глобальные процессы в EARS уже через 5-10 миллионов лет могут привести к тому, что карта мира будет выглядеть совершенно иначе. Предполагается, что примерно в это время Африка будет окончательно разделена на две части, а между двумя массивами суши появится новый океан: африканский континент потеряет свое восточное плечо, а огромное море отделить Восточную Африку от основного массива суши.

Сколь бы пугающим не казался этот процесс, стоит отметить, что поверхность нашей планеты в действительности постоянно находится в движении: она непрерывно меняется, но настолько медленно, что люди не способны этого заметить.

Фактически карта мира, кокой мы знаем ее сегодня — Евразия, Америка, Африка, Антарктида и Океания — являются лишь продуктом огромных тектонических плит, которые находятся в "вечном танце", постоянно соединяясь друг с другом как мозаика.

Ранее Фокус писал о том, что под Африкой могут скрываться остатки другой древней планеты.