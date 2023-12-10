Земля "отплясала" половину своего пути вокруг Солнца: сколько путешествий она совершила за жизнь

Исследователи посчитали, сколько путешествий вокруг светила совершила каждая из 8 планет Солнечной системы за последние 4,6 миллиарда лет.

Стоя на поверхности Земли, легко забыть, что наша планета находится в постоянном движении — мчится вокруг Солнца со скоростью более 107 800 км/ч. При этом еще легче забыть о других 7 планетах Солнечной системы, которые также вращаются вокруг нашей звезды с невероятной скоростью, пишет Live Science.

В новом исследовании ученые сосчитали, сколько раз 8 планет Солнечной системы совершили оборот вокруг светила за последние 4,6 миллиарда лет. Эта задача может показаться невероятно сложной, однако, по словам астронома из Астрофизической лаборатории Бордо во Франции и эксперта по планетарным системам Шона Рэймонда, орбиты планет оставались практически неизменными в течение большей части своего существования, а потому потребуется лишь немного базовой математики.

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Известно, что Солнечная система образовалась около 4,6 миллиарда лет назад, когда Солнце начало формироваться из облака пыли. Около 4,59 миллиарда лет назад родились планеты-гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, а наша планета, вместе с Меркурием, Венерой и Марсом образовались около 4,5 миллиарда лет назад.

По словам Рэймонда, когда планеты зарождались в Солнечной системе, их орбиты не были такими, как сегодня. Потребовалось около 100 миллионов лет, чтобы орбиты планет стали последовательными и стабильными. С тех пор они не менялись: фактически 98-99% времени существования Солнечной системы орбиты планет оставались стабильными, а потому ученые использовали текущую орбитальную динамику планет, чтобы посчитать, сколько оборотов вокруг Солнца они совершили за всю свою жизнь.

Например, если говорить о Земле, наша планета совершает оборот вокруг Солнца за год, а ее возраст составляет 4,5 миллиарда лет. Исходя из этих данным, Земля за все время своего существования совершила 4,5 миллиарда путешествий вокруг светила. Однако с другими планетами все не так просто.

Например, Меркурию требуется всего 88 дней, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. В результате за последние 4,5 миллиарда лет он совершил около 18,7 миллиарда оборотов вокруг Солнца. В то же время Нептуну требуется около 60 190 дней, чтобы обогнуть светило, а потому за всю свою историю он сделал это 27,9 миллиона раз.

Вот полный список планет и общее количество обращений вокруг Солнца:

Меркурий — 18,7 млрд;

Венера — 7,3 млрд;

Земля — 4,5 млрд;

Марс — 2,4 млрд;

Юпитер — 386,9 млн;

Сатурн — 155,8 млн;

Уран — 54,6 млн;

Нептун27,9 млн.

Эти цифры выглядят весьма впечатляюще, однако большинство планет, вероятно, могут удвоить количество своих оборотов вокруг Солнца за оставшуюся жизнь.

Исследователи считают, что примерно через 4,5 миллиарда лет Солнце раздуется и превратится в красного карлика, который уничтожит Меркурий, Венеру и Землю. Другие планеты, вероятно, продержатся дольше, если не сгорят, однако их орбиты сильно изменятся.

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