На Солнце нашли "пляж" и "тихую гавань": что обнаружили ученые на поверхности звезды (фото)

Первые снимки Солнца на Землю отправила индийская обсерватория "Адитья-L1".

Космическая обсерватория "Адитья-L1", которую запустила Индия, отправила на Землю первые снимки Солнца, пишет Space.com.

На снимках, полученных благодаря инструменту SUIT (сокращение от Solar Ultraviolet Imaging Telescope), видны несколько особенностей на поверхности нашей звезды, среди которых несколько солнечных пятен, а также "пляж" и парочка тихих областей.

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"Такая возможность выпадает всего один раз в жизни, создать космический телескоп и увидеть результаты его первых наблюдений", — заявил главный исследователь SUIT Дургеш Трипати.

По данным Индийской организации космических исследований (ISRO), аппарат был впервые включен 20 ноября.

Солнце – это вращающийся шар плазмы, так что его видимая "поверхность" представляет из себя не твердую каменистую поверхность, а тонкую оболочку из гелия, которая называется фотосферой. Ее толщина примерно около 100 км, именно в ней образуются известные солнечные пятна – темные области с интенсивными магнитными полями, которые порождают мощные солнечные вспышки. Иногда струи плазмы от солнечных вспышек направляются в сторону Земли, и тогда на нашей планете появляются магнитные бури.

На нескольких изображениях "Адитья-L1" четко видны четыре солнечных пятна, в том числе одно рядом с экватором. Поверхность нашего Солнца, кажется, более спокойной в левой части, обозначенное учеными как "тихое солнце". Ниже экватора можно увидеть еще одну особенность, которая называется "пляж" – очень горячая область, которая обычно наблюдается в хромосфере.

Индийский космический аппарат стартовал с космодрома Шрихарикота 2 сентября и потратил 4 месяца, чтобы выйти на орбиту L1 – место в космосе, которое находится примерно в 1,5 млн км от Земли. Этот регион известен тем, что оттуда открывается наилучший вид на Солнце, а также в этом месте аппараты могут оставаться в относительно стабильными, используя небольшое количество топлива и совершая всего несколько орбитальных маневров.

Далее ожидается, что аппарат начнет наблюдения за тем, как ведут себя частицы солнечного ветра после взрыва на Солнце, а также будет следить за предстоящими солнечными вспышками.

На прошлой неделе команда включила прибор Aditya Solar Wind Particle Experiment (ASPEX), который предназначается для изучения состава солнечного ветра. Далее был включен инструмент для мониторинга солнечного ветра.

Напомним, авторы нового исследования обнаружили взаимосвязь между магнитным полем Солнца и циклом солнечных пятен. Это помогло предсказать время наступления пика активности Солнца во время нынешнего 25-го солнечного цикла.