Галактика с ручкой. Ученые выяснили, откуда у Млечного Пути появилась перемычка

Исследователи предполагают, что нашли разгадку необычной особенности нашей галактики.

Млечный Путь является спиральной галактикой с достаточно редкой особенностью – в ее центральной области находится так называемая перемычка. В новом исследовании астрономы предположили, что эта перемычка в Млечном Пути могла быть сформирована в результате древнего столкновения с другой галактикой, пишет Universe Today.

Несмотря на то, что Млечный Путь – это наш дом, он в некотором смысле остается наименее изученной галактикой. Нам сложно детально разобраться в его структуре из-за нашего месторасположения в галактике. Но, к счастью, такие масштабные исследования неба, как данные космического телескопа Gaia, наконец-то дают астрономам детальное представление.

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Ключевым моментом, который показал телескоп Gaia, оказалось подтверждение того, что в прошлом несколько галактик действительно столкнулись с Млечным Путем.

Одно из крупнейших таких столкновений называется Гайя Энцелад, по сути, это остатки карликовой галактики, которая врезалась в Млечный Путь около 8-11 млрд лет назад. После этого наша галактика увеличилась на 50 млрд солнечных масс и как минимум на 8 шаровых скоплений.

Фото: NASA/JPL

Самое интересное, что около 8-11 млрд лет назад Млечный Путь развил свою спиральную структуру с перемычкой. Именно поэтому команда ученых решила выяснить, существует ли связь между двумя этими происшествиями.

Команда исследователей сосредоточилась на конкретном времени появления перемычки. Основываясь на компьютерном моделировании, ученые выяснили, что без столкновения с Гайя Энцелад, Млечный Путь сформировал бы свою перемычку на 2 млрд лет позже.

Дело в том, что хаос, который царил в раннем Млечном Пути мог задержать формирование перемычки. При столкновении с Гайя Энцелад в симуляциях перемычка образовывалась раньше. Таким образом, хоть исследование и не доказывает, что перемычка Млечного Пути образовалась лишь благодаря столкновению, оно показывает, что космическая авария сыграло важную роль.

По словам ученых, если бы не столкновение с Гайя Энцелад, Млечный Путь мог бы оставаться простой спиральной галактикой на протяжении еще миллиардов лет.

Напомним, астрономы нашли ранее неизвестную область Млечного Пути. Существование неизвестного кольца открыло новое понимание звездообразования в исследуемой области галактики на раннем этапе ее истории.