Астероиды не при чем. На Земле были все необходимые для появления жизни элементы: новая теория

Новое исследование предполагает, что вопреки существующим теориям, возникновение жизни на нашей планете не было связано с падением космических камней.

Многие годы ученые считают, что строительные блоки, необходимые для появления жизни, то есть важнейшие для этого химические элементы, например, сера и азот, впервые попали на нашу планету после ударов астероидов. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Science Advances, считают, что многие из важнейших ингредиентов для жизни, так называемых летучих веществ, уже существовали на Земле с начала ее формирования, пишет Phys.

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По словам ученых, летучие вещества испаряются легче, чем другие химические элементы. Такими веществами являются углерод, водород и азот, хотя авторы исследования сосредоточили свое внимание на группе элементов под названием халькогены, куда входят кислород, сера, селен, теллур и полоний.

По словам ученых, если понять, как летучие вещества попали на Землю, то можно лучше понять геологическую историю планеты. Считается, что Земля сформировалась из материи, которая содержала очень мало летучих веществ. Согласно популярной теории, летучие вещества попали на нашу планету после формирования ядра Земли вместе с астероидами, которые врезались в поверхность планеты. Таким образом примерно половина массы Земли была создана этими телами, прибывшими из окраин Солнечной системы. Получается, что большинство химических элементов, необходимых для появления жизни, появились на Земле через некоторое время после формирования ядра.

Авторы нового исследования считают, что на самом деле еще во время формирования Земля уже имела все необходимыми для появления жизни элементы Фото: phys.org

Но авторы нового исследования считают, что на самом деле еще во время формирования Земля уже имела все необходимыми для появления жизни элементы. Для того, чтобы прийти к такому выводу, ученые использовали вычислительный метод, который описывает поведение изотопов (атомы химического элемента, которые имеют различное количество нейтронов). Каждый атом имеет одинаковое количество протонов, но разные изотопы имеют разное количество нейтронов.

Разные изотопы вели себя по-разному на каждом этапе формирования Земли. После каждого такого этапа изотопы оставили свой след, благодаря чему ученые могут понять где они находились на протяжении всего процесса формирования нашей планеты.

Ученые смогли выяснить, какие характеристики изотопов можно увидеть для разных халькогенов, в зависимости от того, как формировалась Земля. Авторы исследования обнаружили, что, хотя многие летучие вещества испарились во время формирования Земли, когда планета была еще очень горячей, но многие из них остались. Ученые пришли к выводу, что большая часть летучих веществ на нашей планете скорее всего осталась с периода самой ранней стадии формирования планеты.

Теперь ученые хотят изучить и другие летучие вещества, которые имеют решающее значение для появления жизни, например, азот. Авторы исследования считают, что этот метод поможет понять, являются ли каменистые планеты за пределами Солнечной системы пригодными для жизни.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что жизнь во Вселенной могла появиться через несколько секунд после Большого взрыва.