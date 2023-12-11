Темные существа. Жизнь во Вселенной могла появиться через несколько секунд после Большого взрыва

Жизнь во Вселенной может быть намного старше, чем существует Земля.

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Примерно 4 млрд лет назад на нашей планете возникала жизнь. Это значительный этап в истории Вселенной, которой, как считается, 13,8 млрд лет. Если жизнь появилась на Земле, то она могла возникнуть где угодно, при этом она могла появиться даже через несколько секунд после Большого взрыва. Об этой гипотезе рассказывает американский астрофизик Пол Саттер в статье для издания Space.

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Сейчас существует пара сотен научных исследований, в которых дается определение термину жизнь. Но, по словам Саттера, жизнь — это все, что подвержено дарвиновской эволюции.

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Жизнь на Земле возникла как минимум 3,7 млрд лет назад. К тому времени микроскопические организмы уже стали достаточно сложными, и они были во многом похожи на современные. Эти организмы использовали ДНК для хранения информации, РНК для преобразования этой информации в белки, а белки для взаимодействия с окружающей средой и создания копий ДНК. Таким образом это дало основу для дарвиновской эволюции.

Но эти микроорганизмы откуда-то появились. И если жизнь представляет собой нечто эволюционирующее, то в прошлом на Земле должна была существовать более простая версия жизни, которая появилась еще раньше. То есть эта жизнь могла возникнуть более 4 млрд лет назад, при этом она могла появится не только на Земле, но и на Марсе и Венере.

Для появления жизни, какой мы ее знаем, необходимы водород, кислород, углерод, азот и фосфор. Кроме водорода, который возник в первые минуты после Большого взрыва, остальные химические элементы создаются в недрах звезд. То есть, если есть хотя бы одно или два поколения звезд, которые создают нужные элементы, то в разных уголках Вселенной может появиться жизнь, похожая на земную. Таким образом жизнь могла возникнуть более 13 млрд лет назад, когда возникли первые звезды. Скорее всего, это произошло через несколько сотен миллионов лет после рождения Вселенной.

Для появления жизни, какой мы ее знаем, необходимы водород, кислород, углерод, азот и фосфор. Кроме водорода, который возник в первые минуты после Большого взрыва, остальные химические элементы создаются в недрах звезд Фото: NOIRLab

То есть жизнь, основанная на углероде, кислороде и воде, может быть намного старше Земли. Но даже для других гипотетических форм жизни необходим аналогичный набор химических элементов. Хотя эти существа вместо углерода могут использовать кремний и метан вместо воды. Подучается, что без звезд невозможно появление жизни.

Но, возможно, жизнь может возникнуть и без этой звездной химии. Сложно представить, какими могут быть эти существа, но они могли возникнуть другим путем.

Сейчас известно, что примерно 95% Вселенной состоит из темной материи и темной энергии, состав которых неизвестен. Возможно, существуют силы природы, которые работают только с темной материей и темной энергией. Возможно, темная материя имеет сою особую химию, которая могла привести к появлению гипотетической темной жизни в очень ранней Вселенной. То есть это могло произойти еще до появления первых звезд и необходимых для жизни, как мы ее знаем, элементов.

Сейчас известно, что примерно 95% Вселенной состоит из темной материи и темной энергии, состав которых неизвестен. Возможно, существуют силы природы, которые работают только с темной материей и темной энергией. Возможно, темная материя имеет сою особую химию, которая могла привести к появлению гипотетической темной жизни в очень ранней Вселенной Фото: E R Fuller/National Science Foundation

Согласно этой гипотезе, в самые ранние моменты Большого взрыва силы природы были настолько экстремальными и экзотическими, что могли способствовать росту сложных структур. Например, этими структурами могли быть космические струны, которые являются складками в ткани пространства–времени, закрепленные магнитными полями. Эти структуры могли бы хранить информацию. И они могли способствовать созданию эволюционирующей жизни. Но любые существа, существующие в таких условиях, жили бы и умерли бы очень быстро, и вся их история длилась бы меньше секунды. Но для них это была бы целая жизнь.

Как уже писал Фокус, ученые предложили новую теорию, которая может объяснить наблюдаемые несоответствия в скорости расширения Вселенной. Ученые предполагают, что на самом деле Земля находится внутри гигантской пустоты.