Темні істоти. Життя у Всесвіті могло з'явитися через кілька секунд після Великого вибуху

Життя у Всесвіті може бути набагато старшим, ніж існує Земля.

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Приблизно 4 млрд років тому на нашій планеті виникало життя. Це значний етап в історії Всесвіту, якому, як вважається, 13,8 млрд років. Якщо життя з'явилося на Землі, то воно могло виникнути де завгодно, водночас воно могло з'явитися навіть через кілька секунд після Великого вибуху. Про цю гіпотезу розповідає американський астрофізик Пол Саттер у статті для видання Space.

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Наразі існує пара сотень наукових досліджень, у яких дається визначення терміну життя. Але, за словами Саттера, життя — це все, що піддається дарвінівській еволюції.

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Життя на Землі виникло щонайменше 3,7 млрд років тому. На той час мікроскопічні організми вже стали досить складними, і вони були багато в чому схожі на сучасні. Ці організми використовували ДНК для зберігання інформації, РНК для перетворення цієї інформації в білки, а білки для взаємодії з навколишнім середовищем і створення копій ДНК. У такий спосіб це дало основу для дарвінівської еволюції.

Але ці мікроорганізми звідкись з'явилися. І якщо життя являє собою щось еволюціонуюче, то в минулому на Землі мала існувати простіша версія життя, яка з'явилася ще раніше. Тобто це життя могло виникнути понад 4 млрд років тому, водночас воно могло з'явитися не тільки на Землі, а й на Марсі та Венері.

Для появи життя, яким ми його знаємо, необхідні водень, кисень, вуглець, азот і фосфор. Крім водню, який виник у перші хвилини після Великого вибуху, решта хімічних елементів створюються в надрах зірок. Тобто, якщо є хоча б одне або два покоління зірок, які створюють потрібні елементи, то в різних куточках Всесвіту може з'явитися життя, схоже на земне. У такий спосіб життя могло виникнути понад 13 млрд років тому, коли виникли перші зірки. Найімовірніше, це сталося через кілька сотень мільйонів років після народження Всесвіту.

Для появи життя, яким ми його знаємо, необхідні водень, кисень, вуглець, азот і фосфор. Крім водню, який виник у перші хвилини після Великого вибуху, решта хімічних елементів створюються в надрах зірок Фото: комета

Тобто життя, засноване на вуглеці, кисні та воді, може бути набагато старшим за Землю. Але навіть для інших гіпотетичних форм життя необхідний аналогічний набір хімічних елементів. Хоча ці істоти замість вуглецю можуть використовувати кремній і метан замість води. Видається, що без зірок неможлива поява життя.

Але, можливо, життя може виникнути і без цієї зоряної хімії. Складно уявити, якими можуть бути ці істоти, але вони могли виникнути іншим шляхом.

Наразі відомо, що приблизно 95% Всесвіту складається з темної матерії і темної енергії, склад яких невідомий. Можливо, існують сили природи, які працюють тільки з темною матерією і темною енергією. Можливо, темна матерія має сою особливу хімію, яка могла призвести до появи гіпотетичного темного життя в дуже ранньому Всесвіті. Тобто це могло статися ще до появи перших зірок і необхідних для життя, як ми його знаємо, елементів.

Наразі відомо, що приблизно 95% Всесвіту складається з темної матерії і темної енергії, склад яких невідомий. Можливо, існують сили природи, які працюють тільки з темною матерією і темною енергією. Можливо, темна матерія має сою особливу хімію, яка могла призвести до появи гіпотетичного темного життя в дуже ранньому Всесвіті Фото: E R Fuller/National Science Foundation

Згідно з цією гіпотезою, у найбільш ранні моменти Великого вибуху сили природи були настільки екстремальними та екзотичними, що могли сприяти зростанню складних структур. Наприклад, цими структурами могли бути космічні струни, які є складками в тканині простору–часу, закріплені магнітними полями. Ці структури могли б зберігати інформацію. І вони могли сприяти створенню еволюціонуючого життя. Але будь-які істоти, що існують у таких умовах, жили б і померли б дуже швидко, і вся їхня історія тривала б менше секунди. Але для них це було б ціле життя.

Як уже писав Фокус, вчені запропонували нову теорію, яка може пояснити спостережувані невідповідності у швидкості розширення Всесвіту. Вчені припускають, що насправді Земля перебуває всередині гігантської порожнечі.