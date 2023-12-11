Пирсинг навсегда меняет нашу кожу: ученые рассказали, как прокалывание влияет на нас

Пирсинг является древним культурным явлением и особенно популярен в наше время, но мало кто задумывается о том, как он влияет на наше тело в долгосрочной перспективе. У науки есть ответ на это.

В нашей коже существует удивительно сложный и хрупкий крохотный мир. Он похож на шумный город микроорганизмов, и такая обычная вещь, как пирсинг уха, может сильно встряхнуть этот город. Группа ученых из Университета Макгилла, Канада, объединилась с местным тату-салоном, чтобы погрузиться в этот крошечный мир. Они взяли мазки из ушей 28 человек, сделавших пирсинг, чтобы посмотреть, что происходит с этими микроорганизмами, когда их мир нарушается пирсингом, пишет ScienceAlert.

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Теперь представьте, что ваша кожа — это ландшафт. Когда вы делаете пирсинг, это похоже на крупное событие в этом ландшафте, почти как стихийное бедствие для микроорганизмов. Исследователи обнаружили, что после пирсинга микробиом кожи — сообщество микроорганизмов, живущих на ней, сильно меняется. Он становится более разнообразным и сложным, подобно тому, как город превращается в мегаполис.

Перед пирсингом кожу стерилизуют, что позволяет очистить ее от многих существующих микробов. Это похоже на подготовку нового участка земли к строительству. После пирсинга эта область начинает напоминать другие влажные части нашего тела, такие как подмышки или внутренняя часть носа, с точки зрения микроорганизмов, которые там обитают.

У древнейшего из обнаруженных мумифицированных тел - ледяного человека Этци, датируемого примерно 3300 годом до н. э., были проколоты уши с отверстиями диаметром 7-11 мм Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Две бактерии, Staphylococcus epidermidis и Cutibacterium acnes, были особенно распространены вокруг пирсинга. Эти бактерии могут быть опасными, но, что интересно, они, похоже, сдерживают друг друга, когда живут в одном пространстве.

Пирсинг — древняя форма модификации тела, а это исследование — первое в своем роде, изучающее, как он влияет на крошечные формы жизни на нашей коже. Микробиом кожи имеет решающее значение для нашего здоровья, и понимание того, как пирсинг влияет на него, может научить нас поддерживать здоровый баланс.

Чарльз Сю, биолог из Университета Макгилла, отмечает, что пирсинг — это уникальное проявление человеческого характера. Это исследование показывает, что они также неожиданно меняют экологический ландшафт нашей кожи. Так что, делая следующий пирсинг, помните, что вы не только делаете модное заявление, но и занимаетесь "экосистемной инженерией" на своем теле.

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