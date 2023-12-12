Телескоп NASA обнаружил "ребенка" сверхновой: новые особенности известного взрыва (фото)

Космический телескоп Уэбб сделал новую фотографию остатка сверхновой Кассиопея А и обнаружил ранее неизвестную структуру.

Ученые использовали телескоп Уэбб для того, чтобы снова сделать потрясающие изображения знаменитого остатка сверхновой Кассиопея А, расположенного на расстоянии 11 тысяч световых лет от нас. Это самый молодой остаток взорвавшейся массивной звезды в нашей галактике, поэтому ученые могут видеть, что произошло вскоре после взрыва сверхновой. На новом снимке ученые обнаружили ранее неизвестные загадочные особенности, в том числе новую структуру, пишет IFLScience.

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Огромное облако расширяющегося газа, диаметром примерно 10 световых лет, которое осталось после смерти массивной звезды 340 лет назад, получило название Кассиопея А. Именно этот остаток сверхновой космический телескоп Уэбб изучил во второй раз, используя при этом другую камеру.

Изучение этих структур помогает ученым понять, как звездная пыль распространяется по Вселенной и как она помогает, в конечном итоге, создавать жизнь. Именно после взрыва сверхновых в космос улетают важнейшие химические элементы, в частности кальций и железо, без которых у нас не было бы костей и крови.

Ученые использовали телескоп Уэбб для того, чтобы снова сделать потрясающие изображения знаменитого остатка сверхновой Кассиопея А, расположенного на расстоянии 11 тысяч световых лет от нас Фото: NASA

У Кассиопеи А есть очень много особенностей, которые можно обнаружить только в инфракрасном диапазоне света. И для этого есть самый мощный инфракрасный телескоп Уэбб. После предыдущего раунда наблюдений за остатком сверхновой у ученых сталось много вопросов без ответа, поэтому они решили провести новое наблюдение за этой огромной структурой из газа.

Если прошлый раз телескоп Уэбб для наблюдений за объектом Кассиопея А использовал камеру среднего инфракрасного диапазона MIRI, то в этот раз он применил камеру ближнего инфракрасного диапазона NIRCam. Разрешение нового изображения составляет примерно 16 млрд км, что в два раза превышает расстояние от Солнца до Юпитера и это очень высокий уровень детализации.

Если прошлый раз телескоп Уэбб для наблюдений за объектом Кассиопея А использовал камеру среднего инфракрасного диапазона MIRI, то в этот раз он применил камеру ближнего инфракрасного диапазона NIRCam (снимок слева) Фото: NASA

По словам ученых, благодаря новому снимку теперь они увидели, как умирающая звезда полностью разрушилась во время взрыва и оставила после себя нити из газа, похожие на крошечные осколки стекла. Ученые получили новое представление о том, как взорвалась массивная звезда.

Эти структуры, похожие на осколки стекла, могут быть остатками самой звезды, они светятся розовым и золотистым светом, когда сера, кислород, неон и аргон из мертвой звезды взаимодействуют с окружающей пылью.

Также ученые обнаружили еще одни структуры, которые скрывались за пеленой газа и получили прозвище "космические пулевые отверстия". Астрономы считают, что они образовались, когда ионизированный газ прорывается через другой газ, оставленный звездой.

Кроме этого, в правом нижнем углу изображения находится новая для ученых структура, которую они раньше не видели. Она получила название "Малыш Кассиопеи А", потому как ее похоже создал остаток сверхновой.

Новая для ученых структура, которую они раньше не видели. Она получила название "Малыш Кассиопеи А", потому как ее похоже создал остаток сверхновой Фото: NASA

Эта структура находится за объектом Кассиопея А на расстоянии 170 световых лет и ученые называют это "световым эхо" взрыва сверхновой, потому что излучение от взрыва нагрело участок пыли так, что он начал светится на длинах волн, близких к инфракрасным.

Как уже писал Фокус, согласно новой теории, на нашей планете с самого начала ее формирования находились все необходимые для появления жизни химические элементы. Хотя многие ученые считают, что их доставили на Землю астероиды уже после того, как планета сформировалась.