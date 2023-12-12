Земля без людей. Смогут ли домашние собаки выжить, если человечество погибнет

Исследователи рассказали, что случится с нашими питомцами, если по какой-то причине люди будут стерты с лица планеты.

Люди и собаки существуют бок о бок тысячи лет, за это время животные уже успели приобрести репутацию "лучших друзей человека". Однако что будет с нашими питомцами, если по какой-то причине все человечество внезапно исчезнет? Ученые рассказали, что произойдет, пишет Science Alert.

Исследования показывают, что минимум 80% собак из одного миллиарда во всем мире на самом деле живут весьма независимой и свободной жизнь. Ученые обратились к ним, чтобы понять, смогут ли домашние питомцы в принципе обойтись без нас.

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В действительности собаки являются самыми успешным одомашненным видом на Земле: тысячелетиями они развивались под пристальным наблюдением людей. Позже селекционное разведение привело к невероятному разнообразию, в результате появились уникальные породы: от высокого дога до крошечного чихуахуа.

Люди продолжали искать идеальных собак-компаньонов, в результате чего появились более 400 современных пород собак с уникальным сочетанием поведенческих и физических качеств. Отметим, что изначально собак разводили для выполнения определенных задач, например, для выпаса скота, охоты или охраны. Однако в последние 200 лет основной задачей собак стало общение с людьми — некоторые ученые даже считают, что это один из типов "работы" для наших питомцев.

Люди и собаки

В попытке получить идеального компаньона люди не особенно задумывались над судьбой животных: известно, что некоторые особенности, горячо любимые людьми, в действительности влияют на здоровье и счастье животных.

И хотя домашние собаки могут извлечь выгоду из того, что являются частью человеческих семей. Некоторые из них живут крайне изолированной и контролируемой жизнью, где у них мало свободы выбора, и это фактор, который важен для их счастья.

К счастью, в конечном итоге люди осознали, что здоровье питомцев важнее, а потому появились новые породы, сформированные на основе здоровья и поведенческих успехов, а не человеческих желаний. Как правило, это собаки с такими характеристиками:

средний размер;

сбалансированное телосложение;

короткая шерсть;

стоячие уши и хвосты.

Жизнь собак без людей

Если представить себе мир, в котором люди неожиданно куда-то исчезли, а домашние питомцы освободились от человеческого выбора и заботы — смогут ли они выжить? По словам старшего преподавателя психологии из Университета Австралии Брэдли Смита и научного сотрудника Научного центра защиты животных Мельбурнского университета Мии Кобб, вероятно, исчезновение людей окажет резкий эффект на жизнь животных.

Увы, породы, которые сильно зависят от людей в таких потребностях как еда, кров и здравоохранение, увы, не преуспеют в новом мире. Им потребуются все силы, чтобы адаптироваться и привыкнуть справляться самим. Однако ученые предполагают, что этот сценарий затронет лишь около 20% собак.

В невыгодном положении также окажутся очень большие или очень маленькие породы собак, поскольку размер животного будет влиять на его потребности в калориях, регуляцию температуры тела в зависимости от окружающей среды и восприимчивость к хищникам. В то же время некоторые стерилизованные собаки, обладающие необходимым набором качеств и генов, увы, попросту не смогут передать их своим потомкам.

Ученые предполагают, что в долгосрочной перспективы наши питомцы, вероятно, попросту вернутся к дикому образу жизни. Те, кому удастся выжить, скорее всего, примут социальное и пищевое поведение, аналогичное поведению нынешних диких собратьев, например, австралийского динго.

Ранее Фокус писал о том, что ученые сделали важное открытие в поведении собак.